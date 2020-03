Fabrice Santoro complète la photo de la Senior Masters Cup de Valence | Réseaux sociaux sportifs

La Senior Masters Cup de Valence, qui se tiendra les 3 et 4 avril au Sporting Club of Tennis, a annoncé que l’extenista français Fabrice Santoro complètera le tableau de cette deuxième édition, à laquelle Carlos Moyá, Tommy Robredo participent également et Tomas Berdych.

Santoro, surnommé «The Magician» par Pete Sampras, a remporté six titres ATP (Newport 2008/2007, Dubaï 2002, Doha 2000, Marseille 1999 et Lyon 1997) et s’est retiré du tennis d’élite lors de l’édition 2010 du Grand Chelem du Open d’Australie.