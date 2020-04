Fabriquer l’ennemi. De la guerre commerciale à la pandémie de naissains, l’impossible cohabitation de la Chine et des États-Unis

Par Carlos Eduardo Piña

Tout au long de leur histoire, les États-Unis ont construit leur identité de grande puissance autour de la figure de leurs ennemis extérieurs. De manière similaire à tout phénomène social, un référent, c’est-à-dire une image opposée, est nécessaire pour comprendre et affirmer son identité.

Cela est plus pertinent compte tenu de la grande influence des États-Unis dans le système international; principalement parce que la plupart des institutions qui régulent le système mondial suivent des directives basées sur des valeurs promues par Washington. Par conséquent, le principal objectif des États-Unis a été de maintenir l’ordre international actuel. De plus, toute idée ou croyance contre cet ordre peut être comprise comme une menace à l’hégémonie américaine.

Compte tenu de ces arguments, il est possible de remonter dans le temps et de se souvenir des ennemis et rivaux classiques des États-Unis. Par exemple, des régimes totalitaires comme l’Italie de Mussolini, l’Allemagne nazie et le Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l’URSS pendant la guerre froide. Depuis 2001, la guerre contre le terrorisme mérite également d’être mentionnée. De nos jours, il existe de nombreuses raisons d’envisager la création d’un nouveau rival: la République populaire de Chine.

La montée d’une nouvelle grande puissance

La rhétorique d’une «menace chinoise» est directement liée à la croissance économique extraordinaire du pays asiatique. Cela a été possible grâce à l’ouverture de la Chine au monde à la fin des années 1970, un point de départ à partir duquel les réformes structurelles de l’économie ont permis un modèle basé sur les exportations et une augmentation des investissements étrangers directs, bien que, contrairement aux États-Unis, la participation du L’État est resté fort. Dans le même temps, la Chine a établi des relations économiques avec de nombreux pays du monde grâce à des accords commerciaux, des investissements et des financements.

À la suite de ces réformes, le PIB de la Chine a considérablement augmenté au cours des 40 dernières années, raison pour laquelle elle est désormais la deuxième économie du monde. De nombreux experts ont prédit que, sur la base de ces chiffres, la Chine dépasserait bientôt les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde.

Le succès du modèle chinois a fait bouger les choses à Washington; et, bien que le pays asiatique se concentre principalement sur la priorité des relations économiques plutôt que des objectifs politiques, certaines actions ont conduit les États-Unis à croire que la Chine veut jouer un rôle plus pertinent dans la gouvernance mondiale. Cela signifie, du point de vue américain, que la Chine pourrait essayer de changer les règles selon lesquelles presque toutes les institutions mondiales, du FMI à la Banque mondiale, jouent depuis la période d’après-guerre.

En revanche, du point de vue chinois, la modification du statu quo ne fait pas partie de ses plans; au lieu de cela, son objectif principal est d’améliorer la position de la Chine dans le système international actuel, aspirations qui ont été stoppées par les États-Unis à condition que le système économique chinois soit réformé.

Premier tour: guerre commerciale

Le scepticisme américain à l’égard des intentions de la Chine s’adresse principalement à son système économique. Les arguments avancés par le président Donald Trump et son gouvernement sont que la Chine a largement profité du système libéral et de ses institutions, mais elle n’a pas réussi à adopter un “véritable” modèle de marché libre capable de garantir une concurrence loyale entre les entreprises. Des accusations plus fortes ont également fait allusion à la manipulation de devises, à des règles qui facilitent le transfert de technologie américaine en Chine sans réciprocité et à des restrictions injustes aux IDE entrants.

Sur la base de ces accusations, Trump a déclaré une guerre commerciale, par le biais de la politique tarifaire, sur les importations chinoises, bien qu’il n’ait pas réussi à parvenir à un consensus concernant la mise en œuvre de telles mesures.

Après une escalade des tensions entre les deux puissances, une solution partielle au différend, sous la forme d’un accord préalable, a été réglée en janvier. Néanmoins, la rhétorique négative de Trump contre la Chine ne s’est pas arrêtée.

Deuxième tour: la crise de Covid-19

Deux mois après les événements susmentionnés, la pandémie de Covid-19 a fourni une autre occasion de ravitailler la rhétorique anti-chinoise.

Paradoxalement, cette fois, c’est la Chine qui a profité de l’occasion pour accuser les États-Unis d’avoir provoqué la crise sanitaire toujours en cours. Selon un porte-parole chinois du ministère des Affaires étrangères, «l’armée américaine a amené le coronavirus à Wuhan».

De leur côté, les États-Unis ont non seulement rejeté cette accusation, mais ont également souligné que la Chine était le principal coupable de la propagation du virus. Trump a qualifié le virus de «virus chinois».

Il ne fait aucun doute que, dans un contexte de crise mondiale, les deux pays tentent toujours de nuire à leur réputation mutuelle et ont recours à des arguments en opposition directe avec le consensus scientifique sur l’origine du virus, qui pointe plutôt vers un développement spontané d’événements.

Et ensuite?

Depuis longtemps, de nombreux analystes et universitaires prédisent l’inévitabilité d’un différend entre la Chine et les États-Unis. Leur principal argument est que la Chine n’est pas particulièrement intéressée à promouvoir l’ordre libéral, mais développe plutôt une stratégie à long terme pour changer les règles à l’avenir.

L’exemple le plus notable est que les autorités chinoises ont donné des indications sur leur volonté de réformer les directives du FMI et de la Banque mondiale, qui sont les principales institutions de la gouvernance économique mondiale. Cependant, ce qui est plus certain, c’est que la Chine n’a pas la capacité ou les ressources pour affronter les États-Unis pour une domination mondiale. Consciente de cela, la Chine s’est concentrée sur sa promotion en tant que pays qui veut faire des affaires sans s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays.

Enfin, la promesse d’un monde multipolaire semble s’évanouir compte tenu des derniers événements. Après tout, le seul match pour les États-Unis est la Chine, et vice versa. La montée des tensions entraînera très probablement une bipolarité qui n’a pas été observée depuis la fin de la guerre froide.