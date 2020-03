Face à deux pandémies: le coronavirus et le capital mondial

Dimanche, le magazine Time a publié un article brillant, «Dans la bataille contre le coronavirus, l’humanité manque de leadership» par Yuval Noah Harari. C’est un article incontournable qui nous donne un aperçu des pandémies à travers l’histoire humaine et montre les progrès que nous avons réalisés grâce à la science. M. Harari conclut son article par la phrase suivante:

“L’humanité a gagné la guerre contre les épidémies parce que dans la course aux armements entre pathogènes et médecins, les pathogènes s’appuient sur des mutations aveugles tandis que les médecins s’appuient sur l’analyse scientifique des informations.”

Si je voudrais souligner une chose de cet article, ce serait la question de savoir si l’humanité manque de leadership? Le faisons-nous jamais! Nous avons beaucoup de leaders solides dans les affaires, la science, les médias, la technologie, les sports, etc., mais ce qui nous manque le plus, c’est le vrai pouvoir politique. C’est un problème structurel: les institutions politiques et sociales ont perdu leur force et ne peuvent plus rivaliser avec les entreprises et la machine à sous. Depuis plus de 20 ans, l’attaque contre nos systèmes politiques est systématique et brutale, monétisant toutes les interactions humaines possibles (lobbying, privatisation, désyndicalisation, médiation, endettement, monopolisation de tout).

Ce processus est bien illustré dans ces quelques paragraphes sur le capital mondial de la «Sixième lettre à mes amis» écrite par Silo le 7 août 1993:

«C’est la grande vérité universelle: l’argent est tout. L’argent est le gouvernement, l’argent est la loi, l’argent est le pouvoir. L’argent est fondamentalement une subsistance, mais plus que cela, c’est de l’art, c’est de la philosophie, c’est de la religion. Rien ne se fait sans argent, rien n’est possible sans argent. Il n’y a pas de relations personnelles sans argent, il n’y a pas d’intimité sans argent. Même la solitude pacifique dépend de l’argent.

Mais notre relation avec cette «vérité universelle» est contradictoire. La plupart des gens n’aiment pas cet état de fait. Et nous nous trouvons donc soumis à la tyrannie de l’argent – une tyrannie qui n’est pas abstraite, car elle a un nom, des représentants, des agents et des procédures bien établies.

Aujourd’hui, nous n’avons plus affaire aux économies féodales, aux industries nationales ou même aux intérêts régionaux. Aujourd’hui, la question est de savoir comment les formes économiques survivantes s’adapteront aux nouveaux impératifs du capital financier international. Rien n’échappe, car les capitaux du monde entier continuent de se concentrer entre de moins en moins de mains – jusqu’à ce que même l’État-nation dépende pour sa survie du crédit et des prêts. Tous doivent mendier des investissements et fournir des garanties qui donnent au système bancaire le dernier mot dans les décisions. Le temps approche à grands pas où même les entreprises elles-mêmes, alors que chaque zone rurale ainsi que chaque ville, seront toutes la propriété incontestée du système bancaire. Le temps du para-état arrive, un temps où l’ancien ordre sera balayé.

En même temps, les liens de solidarité traditionnels qui jadis réunissaient les gens se dissolvent rapidement. Nous assistons à la désintégration du tissu social, et à sa place, des millions d’êtres humains isolés vivent des vies déconnectées, indifférents les uns aux autres malgré leurs souffrances communes. Le grand capital domine non seulement notre objectivité, par son contrôle des moyens de production, mais aussi notre subjectivité, par son contrôle des moyens de communication et d’information.

Dans ces conditions, ceux qui contrôlent le capital ont le pouvoir et la technologie pour faire ce qu’ils veulent avec notre matériel et nos ressources humaines. Ils épuisent des ressources naturelles irremplaçables et agissent avec un mépris croissant pour l’être humain. Et tout comme ils ont tout vidé des entreprises, des industries et des gouvernements entiers, ils ont même privé la science de sa signification – la réduisant aux technologies utilisées pour générer la pauvreté, la destruction et le chômage.

Les humanistes ne surestiment pas leur cas lorsqu’ils soutiennent que le monde est désormais technologiquement capable de résoudre rapidement les problèmes d’emploi, de nourriture, de soins de santé, de logement et d’éducation qui existent aujourd’hui dans de vastes régions de la planète. Si cette possibilité n’est pas réalisée, c’est tout simplement parce qu’elle est empêchée par la spéculation monstrueuse des grands capitaux.

Désormais, les grands capitaux ont épuisé le stade des économies de marché et ont commencé à discipliner la société pour accepter le chaos qu’elle a elle-même produit. Pourtant, en présence de cette irrationalité croissante, ce ne sont pas les voix de la raison que nous entendons s’élever dans l’opposition dialectique. Ce sont plutôt les formes les plus sombres de racisme, d’intégrisme et de fanatisme qui sont en augmentation. Et si des groupes et des régions entières sont de plus en plus guidés par ce nouvel irrationalisme, l’espace pour une action constructive des forces progressistes diminuera de jour en jour. » (La lettre à mes amis est disponible ici en plusieurs langues.)

Dans la plupart des pays, il n’existe aucun pouvoir politique capable de créer les conditions sociales d’un développement à long terme. Aujourd’hui, les politiciens sont «élus» pour détruire toutes les institutions sociales et / ou politiques afin de donner de l’espace à de nouvelles opportunités commerciales. Il y a quelques jours à peine, nous pouvions lire sur notre fil d’actualité comment cela avait eu un impact sur notre capacité à répondre aux crises sanitaires («Trump a dissous l’unité pandémique NSC que les experts avaient louée» 14/03/2020 AP News). Le développement spatial est confronté au même processus de privatisation que tout le reste («La NASA ouvre l’ISS aux astronautes privés, plus de sociétés spatiales» 06/07/2019 Axios).

Certains pays asiatiques n’ont pas encore atteint ce niveau de désorientation et les forces politiques y traitent le coronavirus de manière très différente. («Comment la Corée du Sud gère mieux l’épidémie de coronavirus que les autres pays» 13/03/2020 The Hill).

L’humanité n’est pas seulement confrontée à sa plus grande crise sanitaire du siècle, mais devra se battre pour sa propre existence sur de nombreux fronts différents. Ne voyons-nous pas les signes avant-coureurs? Il y a quelques mois à peine, les incendies de forêt en Australie se sont rapidement propagés dans tous les États pour devenir les plus dévastateurs jamais enregistrés; une superficie de la taille de la Corée du Sud, d’environ 25,5 millions d’acres, a brûlé. Et l’annonce de l’horloge de la fin du monde 2020 est grave (“Plus proche que jamais: il est de 100 secondes à minuit”). L’humanité continue de faire face à ces deux dangers existentiels – la guerre nucléaire et le changement climatique – qui, à leur tour, sont aggravés par un multiplicateur de menaces de guerre de l’information cybernétique qui compromet la capacité de la société à réagir. La situation sur le plan de la sécurité internationale est désastreuse, non seulement parce que ces menaces existent, mais parce que les dirigeants mondiaux ont permis à l’infrastructure politique internationale pour les gérer de s’éroder.

Catégories: Économie, Santé, Humanisme et Spiritualité, International, Problèmes internationaux, Amérique du Nord, Opinions, Politique

Tags: coronavírus, Doomsday Clock, Global Capital, véritable pouvoir politique, Silo, Yuval Noah Harari