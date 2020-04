Face à la mise en quarantaine de Covid-19, que fera Ortega avec plus de deux millions de Nicaraguayens dans l’informalité?

Depuis un mois, les ventes de Mme Estela Martínez n’ont pas relevé la tête. Elle vend des légumes au marché de San Marcos, Carazo, où la demande a été affectée par l’urgence sanitaire mondiale pour Covid-19. Les gens, qui restent chez eux par peur de la contagion, sortent très peu pour s’approvisionner en nourriture.

Mais Doña Estela ne peut se permettre de ne pas aller travailler un jour. Au milieu de la pandémie, pour elle, comme d’autres commerçants, le confinement total n’est pas une option, car comme la plupart des Nicaraguayens, son économie familiale s’inscrit parfaitement dans le dicton populaire: coyol cassé, coyol mangé.

Martínez a 60 ans, l’âge de la retraite des Nicaraguayens, mais il ne perçoit pas de pension car il n’a jamais cotisé. “Dans ma maison, je travaille seulement, ma fille vient d’être licenciée de la zone franche, donc je ne peux pas me permettre de ne rien faire”, dit-elle.

Bien qu’au Nicaragua une quarantaine nationale n’ait pas encore été décrétée pour contenir l’avancée de Covid-19, la vérité est que si le gouvernement est contraint de le commander, il tombera dans une réalité qu’il a voulu ignorer pendant des années: le gigantesque marché informel.

Selon les données officielles, au moins 2,4 millions de Nicaraguayens sans emploi formel sont obligés de s’enfermer indéfiniment dans leur maison, survivant au jour le jour, avec des revenus précaires qui n’atteignent même pas le salaire industriel minimum, qui actuellement il s’élève à 5 762,44 córdobas par mois.

Et si Ortega suit les traces de son homologue salvadorien Nayib Bukele, pour offrir un salaire minimum industriel à ces travailleurs, il lui faudra au moins 13 836 millions de córdobas le premier mois. En d’autres termes, 17,10% du budget général de la République ont été dépensés cette année, ce qui représente 80 901 millions de córdobas.

Selon l’Annuaire statistique 2018 de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS), la population employée au Nicaragua a atteint 3,15 millions de personnes cette année-là, dont seulement 755 874 contribuaient, soit 23% de ceux qui “gagnent” vie »au quotidien sur le marché du travail.

La nécessité de servir l’informel, cependant, peut être plus grande que les chiffres précédemment soulevés si l’on tient compte du fait qu’en 2019, des milliers de Nicaraguayens ont perdu leur emploi formel, dont la plupart se trouvent accroître l’informalité.

Jusqu’à présent, le gouvernement de Daniel Ortega n’a pas seulement adopté des mesures drastiques pour contenir la propagation du virus, qui selon ses propres comptes à ce jour est de cinq personnes touchées, mais n’a pas non plus annoncé de mesures économiques pour assister ce groupe de travailleurs qui n’ont pas ils peuvent rester chez eux, ce qui en fait une cible parfaite pour la propagation du virus.

Le régime n’a pas non plus indiqué s’il prévoyait de venir en aide à la grande majorité des micro et petites entreprises informelles, sans accès au crédit, sans capacité technique pour créer des fonds d’urgence, sans registres comptables et avec des inventaires limités.

Róger Arteaga, ancien président de la Chambre de commerce américaine du Nicaragua (AmCham), explique que plusieurs marchés informels nécessiteront un véritable programme gouvernemental de soutien pour faire face à la pandémie.

“Il y a un secteur informel qui est des établissements comme les épiceries, les petits marchés qui sont au même endroit et qui peuvent y prendre leurs mesures pour éviter la contagion, mais il y en a un autre qui est le vendeur de rue, qui va de maison en maison, de quartier en quartier, offrir leur service, leur produit, qui est plus exposé, mais que peuvent-ils faire? Continuez à travailler parce que s’ils ne vendent pas, ils ne mangent pas “, admet-il.

Le régime d’Ortega n’a pas fait grand-chose au cours de la dernière décennie pour lutter contre la croissance de l’informalité, et maintenant cela semble être sa propre “bombe à retardement” face à une nouvelle explosion de coronavirus.

Avant 2018, le gouvernement avait réussi à faire en sorte que l’économie affiche une croissance numérique de plus de 4%, la vérité est que cette expansion était insuffisante pour créer des emplois formels pour des milliers de jeunes qui sont entrés sur le marché du travail.

Le sociologue Óscar René Vargas explique que toutes ces personnes qui vivent au jour le jour sont celles qui devraient déjà être protégées dans un plan gouvernemental contre le coronavirus.

En d’autres termes, des milliers de concitoyens évoluant dans l’économie informelle ne peuvent pas s’isoler et mettre en quarantaine, car s’ils le font, comment vont-ils couvrir leurs dépenses quotidiennes? Quelles options viables ont-ils s’ils se confinent dans leurs petites maisons, ou et manquent-ils de revenus pour faire face à l’urgence sanitaire? », explique Vargas.

Et ajoute immédiatement: “Il n’est pas irresponsable pour ces personnes de sortir et d’offrir des marchandises ou des services, c’est qu’elles n’ont pas vraiment d’options devant lesquelles une personne peut choisir.”

Pour cette raison, l’économiste et professeur Luis Murillo considère qu’il est urgent que le gouvernement mette en place des mesures économiques pour s’occuper de cette population pratiquement non protégée.

“Le plus touché par cette deuxième crise est le secteur informel, car on se souvient qu’avec la crise de 2018 beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et sont maintenant dans le secteur informel, mais aussi il y a eu une contraction de la consommation, puis est venue la réforme fiscale, donc le secteur est fragile et dans ce contexte, ces personnes ont besoin du gouvernement pour les soutenir et le gouvernement a l’obligation de les soutenir », a déclaré Murillo.

Comment le gouvernement peut-il soutenir le secteur informel?

Alors, que peut faire Ortega avec ces millions de casuals? Que devez-vous apprendre de vos homologues de la région confrontés à des défis similaires?

Murillo a proposé deux alternatives: appliquer des mesures fiscales, telles que la réduction de la pression fiscale sur les prix des aliments et des boissons achetés par ces travailleurs et l’allocation de 1% du budget général de la République, pour les remettre en obligations ciblées aux travailleurs informels.

“Ce fonds budgétaire de 1% est déjà établi dans la réglementation, qui stipule qu’en période de crise, 1% du produit peut être utilisé à cette fin, mais le gouvernement est irresponsable”, a-t-il déclaré.

Cette année, le gouvernement prévoit des recettes de 79 199 millions de córdobas dans le budget général de la République, provenant principalement de la perception des impôts. Le 1% proposé par Murillo équivaudrait à 791,99 millions de córdobas, loin des plus de 13 milliards de córdobas nécessaires pour apporter un salaire minimum aux travailleurs informels.

Malgré les limites financières du régime Daniel Ortega, pendant deux ans de récession, le sociologue Cirilo Otero partage l’idée que l’informel devrait être soutenu avec des ressources pour se confiner, avec une prime d’au moins 2000 cordobas.

“Je pense que nous devrions voir l’exemple d’El Salvador, que le gouvernement étudie rapidement le nombre de commerçants et ce que font les travailleurs et qu’il lui donne un quota de poussée, qui peut être d’environ 2 000 cordobas, c’est un fonds d’urgence, ce n’est qu’un soutien immédiat et devrait être un fonds non remboursable “, a déclaré Otero.

Les 2000 cordobas, cependant, seraient insuffisants pour faire face à un panier de base galopant qui, jusqu’en 2019, s’élevait à 14287 cordobas, après avoir subi une augmentation de 722,9 cordobas, principalement dans la nourriture et les boissons, du fait de la réforme fiscale. Le panier est conçu pour cinq personnes, deux adultes et trois mineurs.

Autres options pour financer ce secteur

Mais Ortega, malgré la Nica Act (une loi américaine qui a bloqué l’accès aux marchés financiers des multilatéraux) a la possibilité d’obtenir des fonds internationaux pour aider ces travailleurs.

“Le Nicaragua n’est pas exclu des ressources que les organisations financières internationales mettent à disposition pour répondre à l’urgence du coronavirus. Le Nicaragua va recevoir des fonds de la Banque mondiale, de la BID, du CABEI, je pense que le gouvernement devrait l’allouer pour faire quoi ce que Nayib Bukele fait au Salvador pour donner à ceux qui en ont le plus besoin “, explique Arteaga.

En fait, la Banque interaméricaine de développement (BID) elle-même a déjà annoncé qu’elle disposait de 12 milliards de dollars pour les pays d’Amérique latine qui ont besoin de financement. Parmi les options dans lesquelles cet argent peut être dépensé, la BID permet aux gouvernements de l’utiliser pour aider financièrement les familles les plus vulnérables à la pandémie par le biais de subventions et de transferts.

Suspension du paiement des services de base

Mais donner un bonus ne serait pas suffisant. Les analystes conviennent qu’il devrait y avoir un moratoire ou une suspension du paiement des services de base, comme l’a fait El Salvador, car de nombreuses personnes en situation informelle sont touchées.

“Le paiement des services de base doit également être suspendu pendant trois mois, non seulement pour le secteur informel mais pour l’ensemble de la population comme l’a fait El Salvador”, a déclaré Murillo.

De la même manière, ils ont souligné qu’il est important de prendre un règlement afin que les micro et petites entreprises qui ont des problèmes pour honorer leurs dettes puissent en faire une restructuration. Ces entreprises sont généralement financées par des institutions de microfinance.

“Il faut aussi une politique gouvernementale avec les banques qui permette de suspendre les recouvrements, car les banques avec la crise de 2018 ont restructuré une bonne partie des prêts et cela est nécessaire en ce moment pour qu’il n’y ait pas de future crise financière au Nicaragua », a déclaré Eliseo Núñez, analyste politique.

Le gouvernement serait prêt à soutenir le secteur informel

Les analystes estiment que le gouvernement n’a montré aucune volonté de soutenir ce secteur, ou la population en général, et la preuve en est qu’il n’a pas suspendu les cours et qu’il est négligent dans la situation.

“Je ne pense pas que le gouvernement soit disposé à financer le secteur informel, mais vous devez faire pression sur le gouvernement central et les hommes d’affaires, vous devez leur faire passer le message”, a déclaré Otero.

“Le gouvernement ne veut pas parce qu’il ne veut pas cesser de gagner de l’argent, c’est un très petit problème de sa part, il ne veut pas suspendre l’activité économique pour sauver des vies, il ne veut pas de sauvetage, il ne veut pas suspendre le paiement des services, parce qu’ils ne veulent pas cesser de s’enrichir, ni mettre de côté la répression », a expliqué Núñez.

Le Nicaragua perd du temps pour se préparer

Le sociologue Vargas indique que le pays a une carrière défavorisée et que plus on perd de temps, plus la perte est importante.

«Le temps presse pour mettre en œuvre des politiques qui protègent à jamais les personnes non protégées. Les coups brutaux contre la population qui survit dans l’informalité économique ne peuvent être atténués qu’avec des programmes urgents qui prennent en compte les besoins de base pour éviter la panique, l’exaspération et les actions désespérées qui en découlent. La tâche n’est pas facile du tout, elle nécessite de la créativité et une stratégie gouvernementale solide “, a déclaré Vargas.