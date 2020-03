Facebook a un problème de coronavirus: WhatsApp

Zuckerberg reconnaît que la pandémie pousse Facebook à la limite 0:39

Londres (CNN Business) – Les gouvernements et les responsables médicaux s’efforcent de fournir au public des informations précises et opportunes sur le nouveau coronavirus. Mais ces efforts sont sapés par la diffusion d’informations médicales erronées et de faux traitements sur l’une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde.

WhatsApp, qui appartient à Facebook, fait l’objet d’un nouvel examen sur la façon dont il gère la désinformation alors que la pandémie de coronavirus se propage à travers le monde, infectant plus de 200 000 personnes et tuant plus de 8 000, selon les chiffres compilés par Université Johns Hopkins.

La plateforme est utilisée pour diffuser des messages qui contiennent souvent un mélange de déclarations précises et trompeuses qui ont été discréditées par des experts médicaux. Le problème est maintenant si grave que les dirigeants mondiaux exhortent les gens à cesser de partager des informations non vérifiées à l’aide de l’application.

“J’exhorte tout le monde à cesser de partager des informations non vérifiées sur les groupes WhatsApp”, a déclaré lundi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar sur Twitter. “Ces messages effraient et confondent les gens et leur causent de réels dommages. Obtenez vos informations auprès de sources officielles et fiables. »

La désinformation atteint souvent les smartphones dans les messages envoyés par un ami ou un parent, et comprend des informations prétendument d’un médecin éminent ou d’un ami d’un ami qui travaille au gouvernement. De nombreux messages combinent des conseils judicieux, tels que la façon de se laver les mains correctement, avec une désinformation. Une fausse affirmation qui circule: boire de l’eau chaude toutes les 15 minutes neutralisera le coronavirus.

Étant donné que les messages WhatsApp sont cryptés de telle manière qu’ils ne peuvent être vus que par l’expéditeur et le destinataire, les responsables de la santé publique et les groupes de surveillance ont du mal à suivre la propagation de la désinformation sur le coronavirus. WhatsApp lui-même ne surveille pas le flux de messages sur la plate-forme.

«Il est clair… qu’une grande quantité de fausses informations continue d’apparaître dans la sphère publique. En particulier, nous devons mieux comprendre les risques liés à la communication dans les services de chiffrement de bout en bout », a déclaré mardi la vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, qui supervise les efforts du bloc pour lutter contre la désinformation.

WhatsApp dit avoir pris des mesures pour réduire la désinformation, faire des dons à des groupes de vérification des faits et que les utilisateurs peuvent transférer des messages vers des comptes spéciaux qui peuvent vérifier les informations.

“Jusqu’à présent, il y en a plus d’une douzaine [verificadores de hechos locales], et nous voulons que davantage soient en mesure de faire leur important travail pour identifier et contrer les rumeurs », a déclaré mercredi sur Twitter Will Cathcart, directeur de WhatsApp.

WhatsApp fait la promotion du fait de vérifier les organisations et les ministères de la santé sur Facebook, avec des publicités spéciales gratuites et cliquables qui ouvrent un nouveau chat WhatsApp avec l’organisation correspondante.

Jourová a salué les nouvelles mesures, mais a suggéré que davantage doit être fait pour résoudre le problème de la désinformation.

“WhatsApp a informé la Commission de certaines mesures qu’elle a mises en œuvre pour limiter la diffusion de la désinformation, mais la plupart des contenus problématiques semblent être des contenus dits organiques, c’est-à-dire générés par les utilisateurs eux-mêmes”, a-t-il déclaré.

La désinformation se propage

Ces derniers jours, CNN Business a vu plusieurs versions d’un message prétendument de professionnels de la santé au sujet de quatre jeunes infectés par des coronavirus qui prenaient des anti-inflammatoires.

Dans une version, écrite en anglais, les jeunes sont hospitalisés à Cork, en Irlande. Dans un autre, écrit en hébreu, ils sont à Toulouse, en France. Les responsables médicaux des deux villes ont rejeté la fausse histoire des quatre jeunes.

Un thème populaire mais incorrect est que «les fluides chauds neutralisent le virus, donc évitez de boire de l’eau glacée» ou que l’eau potable toutes les 15 à 20 minutes transportera le virus dans votre estomac où il sera tué par l’acide.

Une image publiée sur WhatsApp et d’autres plateformes montre une illustration d’une tête et d’une gorge humaines. Le message ci-joint, écrit en espagnol, indique que boire beaucoup d’eau et se gargariser avec du sel ou du vinaigre éliminera le virus. “Diffusez ces informations car cela pourrait sauver quelqu’un”, dit-il.

Les experts médicaux et l’Organisation mondiale de la santé affirment qu’il est important de rester hydraté, boire de l’eau chaude ou froide ou se gargariser n’empêche pas l’infection par le coronavirus.

D’autres messages envoyés sur WhatsApp ont averti que les pays seront fermés et que les gens doivent s’approvisionner. Aux États-Unis, les messages indiquent que la fermeture fait partie du «Stafford Act» et que les gens doivent «s’approvisionner en tout ce dont ils ont besoin pour s’assurer d’avoir un approvisionnement de deux semaines en tout». Le US National Security Council. USA Il a tweeté que ce message était faux.

Bien que des messages similaires soient partagés via des messages texte et d’autres réseaux sociaux, sa prolifération sur WhatsApp et la difficulté de les arrêter font du service un cas atypique par rapport aux plateformes sœurs Facebook et Instagram, qui ont fait plus d’efforts. robuste et simple pour lutter contre la désinformation sur le coronavirus. (Les trois plateformes appartiennent à Facebook).

Comment arrêter la propagation

Par rapport aux services de SMS traditionnels au lieu des plateformes de médias sociaux, WhatsApp crypte les conversations, ce qui signifie qu’elles ne vivent que sur les téléphones des utilisateurs. Bien que le cryptage soit considéré comme un avantage en termes de sécurité, WhatsApp est aveugle à ce qui est dit dans les messages, ce qui rend difficile la surveillance ou la modération du contenu.

Sur Facebook, les vérificateurs de faits tiers recherchent des informations erronées, et lorsqu’ils marquent quelque chose comme faux, les utilisateurs reçoivent un message les dirigeant vers un message de correction ou de clarification avant d’être autorisés à partager les informations erronées.

Cristina Tardáguila, directrice associée du Réseau international de vérification des faits (IFCN), a suggéré la semaine dernière que WhatsApp pourrait inclure un message demandant aux gens “êtes-vous sûr que c’est vrai?” avant d’envoyer un message lié au coronavirus.

Mais Carl Woog, un porte-parole de WhatsApp, a déclaré à CNN Business que ce n’est pas quelque chose que la plate-forme peut faire parce que WhatsApp est crypté, et que “d’émettre un jugement à distance pour décider ce qui peut être envoyé et non envoyé dans un message en temps réel pas de précédent »pour un service SMS ou SMS.

Aviv Ovadya, fondateur du Thoughtful Technology Project, a noté sur Twitter que WhatsApp a développé des alertes lorsque des liens suspects vers des sites Web sont envoyés aux utilisateurs. Mais la désinformation sur le coronavirus partagée sur WhatsApp est souvent sous forme de texte brut.

WhatsApp a fait des efforts pour aider les responsables de la santé à fournir des informations précises au public.

Mercredi, la société a annoncé qu’elle avait fait un don de 1 million de dollars à l’IFCN, a lancé une page d’informations sur les coronavirus et a déclaré qu’elle aiderait des organisations comme l’OMS et l’UNICEF à fournir des lignes d’assistance téléphonique aux personnes du monde entier.

Les ministères de la Santé de pays comme Israël, Singapour, l’Afrique du Sud et l’Indonésie fournissent déjà des mises à jour directement sur WhatsApp, via des comptes automatiques.

L’année dernière, WhatsApp a imposé des limites au nombre de fois qu’un message pouvait être transmis, après que de faux messages viraux en Inde aient contribué à plus d’une douzaine de lynchages en 2018. Les utilisateurs ne peuvent désormais transférer un message qu’à cinq chats. et la taille des groupes est limitée à 256 membres. Woog a déclaré que ces mesures ont réduit la transmission de services de 25%.

En fin de compte, les experts disent que certains des meilleurs moyens de lutter contre la désinformation sont l’éducation du public, qui enseigne aux gens le coronavirus et comment être des consommateurs intelligents d’informations.

Mais lorsqu’on lui a demandé si WhatsApp envisagerait d’envoyer un message de masse à tous les utilisateurs, les exhortant à rechercher des informations exactes auprès de sources officielles, Woog a déclaré que ce n’était pas quelque chose dont ils étaient techniquement capables ou prévoyaient de faire.

“Nous pensons que la chose la plus importante que nous puissions faire est de former les ministères de la santé et les médecins à s’impliquer avec les citoyens et les patients sur WhatsApp”, a déclaré Woog.

