Facebook ferme des bureaux à Londres et à Singapour pour le coronavirus

Facebook a fermé ses bureaux à Londres et à Singapour après qu’un cas de coronavirus a été détecté ce vendredi chez l’un de ses employés.

..- Un employé de Facebook à Singapour a été diagnostiqué vendredi avec le nouveau coronavirus, provoquant la fermeture des bureaux de la firme dans cette ville ainsi qu’à Londres, où il était récemment en visite, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Un employé de notre bureau à Singapour a reçu un diagnostic de covid-19 le 6 mars», «nous avons donc immédiatement fermé les zones touchées pour un nettoyage en profondeur et avons demandé aux employés basés sur ces zones de travailler de chez eux jusqu’au 13 Mars », a déclaré un porte-parole.

La personne infectée “a visité nos bureaux de Londres du 24 au 26 février”, a également indiqué la société.

Ses bureaux dans la capitale britannique resteront donc fermés jusqu’à lundi pour être désinfectés.

Facebook a déclaré qu’il contactait ceux qui avaient un contact direct avec la personne infectée à Londres et leur a demandé de rester en isolement volontaire et de surveiller tout symptôme possible.

Depuis son apparition en Chine à la fin de l’année, le nouveau coronavirus a infecté plus de 100 000 personnes dans 91 pays, selon un décompte de l’., dont plus de 3 400 personnes sont décédées.

Au total, 163 personnes ont été testées positives pour le Royaume-Uni et une personne est décédée dans le pays, ont annoncé aujourd’hui les autorités sanitaires britanniques.

