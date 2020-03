faire appel à une humanité que nous aimons

Le monde traverse une crise profonde, chacun est appelé à changer son mode de vie et à réorganiser son avenir, en suspendant la plupart de ses propres projets. Le présent est sévèrement limité et l’avenir semble être bloqué. Par conséquent, il n’est pas indifférent comment les institutions, l’économie, l’ensemble de la sphère sociale et, surtout, comment les individus réagissent.

Le seul point sur lequel nous ne sommes pas coincés et sur lequel nous avons une grande liberté de mouvement est notre intériorité, notre flux de pensées, d’émotions, nos images à la recherche d’un «bien-être» compromis. L’urgence sanitaire devient ainsi le déclencheur d’une urgence plus large, sociale et intérieure. À tout cela, nous pouvons donner des réponses complètement irrationnelles, ressentir de l’anxiété, du déni, du fanatisme et, en général, nous pouvons activer tous ces mécanismes internes déclenchés par le danger et l’urgence. Ce sont ces réactions qui poussent l’être humain vers l’obscurité et la frustration.

Mais à côté de ce chemin, on pouvait trouver une fourche sur le chemin et en ouvrir un autre. Cette autre direction nous amène à reconsidérer notre mode de vie à partir d’un point «zéro» de plus grande essentialité, soutenu par nos valeurs. Alors, de quoi avons-nous vraiment besoin?

Nous avons besoin de lucidité mentale, nous avons besoin d’un détachement progressif de l’anxiété et de la confusion. Nous ne devons pas accepter le découragement, la peur de l’avenir, la peur de la solitude, la peur que tout cela finisse. Nous ne devons pas accepter que notre esprit et notre cœur glissent, sans aucune résistance, vers des régions basses et sombres, vers des ennemis invisibles et incontrôlables. Nous rejetons ces États parce que nous savons très bien où ils nous mènent, nous le savons parce que nous en faisons l’expérience ces jours-ci. Ils ne font que diminuer notre énergie et notre capacité à réagir. À quoi faisons-nous appel alors? À quoi nous accrochons-nous? Quel est le besoin le plus profond?

Quelque chose d’inattendu peut survenir en réponse. Quelque chose qui nous ramène à une essence humaine commune à tous. Un centre profond qui ne semble pas exister, mais que nous pouvons trouver, qui nous soutient et a toujours soutenu l’humanité dans les moments difficiles. C’est quelque chose d’intangible qui se cache derrière les bruits de notre esprit. Peut-être le simple fait de s’arrêter quelques minutes dans notre intériorité suffit-il à interrompre certaines tendances négatives. Peu importe comment l’être humain a appelé cette profondeur intérieure, ce centre intangible, cette force inimaginable dont nous n’avons que rarement conscience de son existence. Nous demandons que l’espoir d’un nouveau mode de vie nous inspire et nous accompagne pendant cette crise. Nous demandons force, paix, lucidité.

Pouvons-nous tirer des leçons de cette crise? Bien sûr, mais cela dépend de nous et de nous seuls. Cela dépendra de la façon dont nous vivons ce moment et de la façon dont nous continuerons notre mode de vie après cette crise. Nous ne devons plus accepter passivement un système aussi violent, mais nous devons assumer la tâche de placer l’être humain au centre et commencer à nous mobiliser pour que cela se produise. Cela dépendra de la façon dont nous donnerons du poids à toutes les forces positives et humanistes qui manifestent actuellement leur solidarité et leur amour pour l’humanité dans son ensemble.

Reprenons le contact profond avec la beauté et la force insondables en nous et dans l’Univers et reconsidérons notre position existentielle, politique, culturelle, économique et sociale au sein d’un tel système inhumain. Un pouvoir qui ne s’intéresse pas aux êtres humains, un pouvoir qui avec son égoïsme de vouloir tout pour lui-même, dévaste tout le reste. Enfin, nous pourrions reconnaître qu’une grande partie de ce que nous craignons de perdre, une grande partie de ce qui nous manque et de l’angoisse, que la mécanicité quotidienne maintenant suspendue par la crise, n’est pas nécessaire pour vivre une vie pleine de sens, heureuse et solidaire avec nos semblables. les voyageurs.

Simone Casu, Paola Giordana Di Nardo, Emanuela Widmar

Traduction Pressenza Londres