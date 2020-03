Fake news à l’ère Covid-19 et comment la combattre

Au Mexique, les faussetés concernant le nouveau virus se sont propagées à travers différents réseaux numériques, ce qui a semé la confusion parmi la population, les autorités ont donc appelé à être vigilantes sur les mensonges publiés sur ces plateformes.

Par Marcos Martínez Chacón

Dans un contexte de pandémie, les fausses nouvelles se propagent également comme un virus mortel.

Depuis la déclaration d’urgence sanitaire, les craintes concernant les effets Covid-19 ils ont augmenté avec la propagation des rumeurs sur la nouvelle maladie.

Ces dernières semaines, des dizaines de fausses nouvelles ont circulé sur les réseaux sociaux et via des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp.

L’Organisation mondiale de la santé (QUI) et les autorités sanitaires des pays ont mis en garde contre la nocivité de la propagation de mensonges concernant le nouveau virus qui a tué environ 13 000 personnes dans le monde.

Depuis le début de l’année, la diffusion rapide de fausses informations sur les réseaux sociaux et WhatsApp a déclenché des alarmes de l’OMS et conduit à des géants technologiques comme Google, Facebook y Twitter d’annoncer qu’ils lutteraient contre la propagation des mensonges sur leurs plateformes.

Pour contrer la désinformation, l’OMS a même activé un service d’alerte WhatsApp pour envoyer des données sur la façon d’éviter la propagation du virus et sur la nature de la nouvelle maladie, en plus de publier des informations sur les mythes concernant le coronavirus.

Dans Mexique, les faussetés concernant le nouveau virus se sont également propagées à travers différents réseaux numériques provoquant la confusion parmi la population, c’est pourquoi les autorités ont également appelé à être vigilantes sur les mensonges publiés sur ces plateformes.

Selon le Rapport d’actualités numériques 2019 du . Institute for the Study of Journalism, 67% des internautes sont informés principalement via Facebook; 42% via YouTube et 41% via WhatsApp.

Parmi les fausses nouvelles partagées au niveau national et dans les entités – et qui ont été démenties par les autorités – figurent de prétendues déclarations d’urgence nationale et des confirmations de cas de Covid-19.

De fausses nouvelles ont également été publiées sur “couvre-feu»Aux États-Unis.

Pendant cette phase de contingence, il est important de ne pas divulguer de fausses informations qui déroutent la population, nous vous invitons à rester à l’écoute des canaux officiels où nous mettons à jour quotidiennement les mesures mises en place pour prendre soin de la santé des Yucatécan face au Coronavirus. pic.twitter.com/8NekMfsvxW

– Gouvernement du Yucatan (@GobYucatan) 20 mars 2020

Une chaîne WhatsApp qui a circulé la semaine dernière a alerté d’une fausse opération au cours de laquelle des hélicoptères de l’Air Force lanceraient un désinfectant pour combattre le Covid-19.

Compte tenu des rumeurs, des chaînes de supermarchés comme Walmart Mexico ont réitéré que leurs heures de service sont maintenues, tandis que H-E-B a rejeté les fausses nouvelles concernant les produits infectés par le nouveau virus.

⚠️ IMPORTANT ⚠️

Chez Walmart México, nous continuons à vous offrir le meilleur service; par conséquent, tous nos magasins continueront d’être ouverts pendant leurs heures normales de 7h00 à 23h00.

Vérifiez vos heures d’ouverture dans le service client pic.twitter.com/z16gzOrYkn

– Walmart México (@WalmartMexico) 19 mars 2020

À tous nos clients, fournisseurs, collaborateurs et à la communauté, nous vous informons que la note ci-jointe est une Fausse information.

Tous nos produits ont les normes les plus élevées de contrôle sanitaire dans le plein respect des réglementations et contrôles en vigueur. pic.twitter.com/ePriV2v7oi

– H-E-B México (@HEB_mexico) 21 mars 2020

Des mensonges sur la mort de personnalités et des cas d’infections se sont également multipliés.

Le 15 mars, la confirmation de la mort de l’homme d’affaires par Covid-19 a circulé dans les réseaux José Kuri, membre du conseil d’administration d’Inbursa. L’information a été refusée.

Ce week-end également, des informations ont été diffusées selon lesquelles l’homme d’affaires Carlos Slim avait contracté la maladie.

C’est complètement faux. #FakeNews https://t.co/a98pD84TZO

– Arturo Elias Ayub (@arturoelias) 22 mars 2020

Les experts identifient les risques

Manuel Alejandro Guerrero, directeur du département de communication de l’Université ibéro-américaine, a déclaré que la propagation de fausses nouvelles dans le contexte de la pandémie représente un risque “très haut»Pour la population.

«Le risque est très élevé, notamment en raison du contexte dans lequel nous nous trouvons; un contexte dans lequel les plateformes numériques… ont favorisé l’émergence explosive de sites qui génèrent et créent du contenu, mais aussi des sites qui ajoutent du contenu (faux) », a-t-il expliqué. Aristegui News.

Il a ajouté que, pour contrer les mensonges concernant le nouveau virus, le gouvernement doit mettre en œuvre une stratégie de communication qui combine les messages des autorités sanitaires avec les déclarations du président Andrés Manuel López Obrador.

Face à la propagation de faussetés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp, au milieu d’une crise telle que la pandémie de coronavirus, les utilisateurs doivent prendre les informations qu’ils reçoivent via ces plateformes avec “réserves”, a déclaré Reha Kansara, Journaliste londonien de la BBC spécialisé dans les médias sociaux.

«Il existe des moyens d’examiner si quelque chose est vrai ou non, vous devez commencer à chercher des indices. S’il s’agit d’une vidéo ou d’une photo, par exemple, y a-t-il des indices qui révèlent le lieu ou l’année au cours de laquelle ils ont été capturés?, À propos des faux messages, incitent-ils à des sentiments forts, pour générer de l’anxiété ou de la colère? Existe-t-il des sources digne de confiance derrière ces messages?, il est très important de vérifier les informations qui génèrent des doutes », a déclaré Kansara à ce média.

Dans une interview accordée à Aristegui en Vivo, Juan Manuel Quijada, directeur des services de soins psychiatriques du ministère de la Santé, a déclaré que l’exposition à de fausses informations ou sans soutien scientifique génère un “stress” et une “angoisse” au sein de la population.

Ils durcissent les sanctions contre les «fausses nouvelles»

Des pays comme l’Afrique du Sud ont annoncé que quiconque répandrait de fausses nouvelles pourrait être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois prison.

Dans une loi promulguée ce 18 mars par le ministre de la Gouvernance coopérative, Nkosazana Dlamini-Zuma, les sanctions pour diffusion de mensonges sur la maladie sont établies.

Bien qu’aucune sanction ne soit prévue, au Mexique, Garde nationale a signalé que, par l’intermédiaire de la direction générale scientifique, il surveille les réseaux sociaux afin d’identifier les fausses nouvelles concernant le coronavirus et d’éliminer ces contenus.

De plus, au Royaume-Uni, un plan a été annoncé pour combattre, conjointement avec une initiative de la BBC, la désinformation autour du nouveau virus sur les plateformes numériques auxquelles le gouvernement britannique allouera 500 000 £.