“Fantastique” et “brillant”, se qualifiant pour le Fernando Alonso Dakar | Réseaux sociaux sportifs

“Fantastique” et “brillant” ont été les qualifications les plus récurrentes des pilotes les plus vétérans du Dakar pour décrire les débuts de Fernando Alonso dans le rallye le plus difficile du monde, qui a réussi à se terminer vendredi avec le sentiment qu’avec plus d’expérience Vous pouvez choisir de le gagner.

Alonso a terminé sa première participation au rallye en treizième position en raison de deux jours avec des malheurs malheureux qui ne reflètent pas le grand niveau affiché dans le reste des dix jours de compétition, où il était dans la lutte pour gagner des étapes.