Farage: le Brexit sera le début d’une “reconfiguration totale” de l’UE | Couverture

L’eurodéputé britannique controversé pro “Brexit” Nigel Farage a déclaré mercredi que “Brexit” serait “le début de la reconfiguration totale de l’Union européenne” et a prédit le départ possible d’autres États membres, parmi lesquels il a cité le Danemark, l’Italie et Pologne

Lors de sa dernière conférence de presse au Parlement européen, Farage a déclaré que la sortie du Royaume-Uni de l’UE, qui aura lieu le 31 janvier, “ouvrira le débat” entre les pays sur le type d’Union qu’ils souhaitent et encouragera Certains d’entre eux suivent l’exemple britannique.