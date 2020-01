Farah dit qu’il n’a jamais consommé de produits pour menacer le fair-play | Réseaux sociaux sportifs

Le Colombien Robert Farah, qui avec son compatriote Juan Sebastián Cabal mène le classement des doubles de l’ATP, a déclaré mercredi qu’il n’avait jamais consommé de substances menaçant le fair-play à l’égard du positif de Boldenone qui lui était attribué après un contrôle auquel il était soumis en octobre.

“Avec mon équipe et un groupe de conseillers, nous étudions les étapes à suivre dans un processus que nous avons l’intention de démontrer que je n’ai jamais utilisé aucun produit qui sape le fair-play et l’éthique qui caractérise le sport et en particulier le tennis, une activité que j’aime maintenant Je lui dois mes moments les plus heureux “, a déclaré Farah.