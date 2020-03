Fauci dit “qu’il n’y a, fondamentalement, aucune différence” entre son point de vue et celui de Trump sur le coronavirus

Pourquoi les jeunes ne prennent-ils pas les coronaviurs au sérieux? 3:04

(.) – Le principal expert en maladies infectieuses du pays a déclaré dimanche qu ‘”il n’y a, fondamentalement, aucune différence” entre son point de vue et celui du président Donald Trump en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, affirmant que Trump ne s’approche que de la lutte contre le pandémie d’un «espoir, d’un point de vue profane» alors qu’il l’aborde d’un point de vue scientifique.

Le Dr Anthony Fauci, dans une interview avec Margaret Brennan de CBS sur “Face the Nation”, a été interrogé sur sa différence d’opinion médicale avec Trump: qu’une combinaison de deux médicaments, l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, pourrait aider à traiter le coronavirus. Et si vous craigniez que ces médicaments soient trop prescrits, cela pourrait entraîner une pénurie pour ceux qui en ont besoin.

Fauci a déclaré à Brennan que lui et le président abordaient les problèmes de différents points de vue et que Trump avait entendu parler de la combinaison de médicaments dans des rapports anecdotiques.

Trump, lors d’un briefing à la Maison Blanche la semaine dernière, a prétendu à tort que la Food and Drug Administration avait approuvé le médicament “très puissant” chloroquine, qui est utilisé pour traiter le paludisme, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, pour traiter le coronavirus, et Fauci a dû supprimer l’optimisme quant à ces traitements. Le président a tweeté samedi que “l’HYDROXYCHLOROKINE ET L’AZYTHROMYCINE, pris ensemble, ont une réelle chance d’être l’un des plus grands changeurs de jeu de l’histoire de la médecine”.

“D’un autre côté, j’ai dit que je ne suis pas en désaccord avec le fait anecdotique qu’ils pourraient fonctionner, mais mon travail consiste à démontrer définitivement d’un point de vue scientifique qu’ils fonctionnent”, a déclaré Fauci, qui travaille dans la force spéciale des coronavirus de la Maison Blanche le dimanche. “Il adoptait donc un point de vue purement médical et scientifique et le président tentait de redonner espoir au peuple”.

Fauci a également déclaré à Brennan que les entreprises avaient “volontairement avancé” pour aider à fabriquer des masques faciaux, des équipements de protection individuelle et des respirateurs et qu’elles avaient commencé à aider sans être forcées par le gouvernement de développer les kits de test nécessaires. Ces commentaires ont fait écho aux commentaires du président lors d’un briefing samedi sur le coronavirus.

Trump a été critiqué pour avoir déclaré qu’il utilisait son autorité en vertu de la Loi sur la production de défense pour augmenter la production de fournitures médicales nécessaires pour lutter contre le virus, mais qu’il n’exerçait pas encore ces pouvoirs fédéraux. La législation des années 50 confère au président un large éventail de pouvoirs pour obliger les entreprises à “hiérarchiser et accepter les contrats du gouvernement” ainsi qu’à “fournir des incitations financières” pour garantir que les États-Unis disposent des réserves dont ils ont besoin pour gérer une crise médicale imminente.

Fauci a rapporté dimanche que “les ressources s’organisent” et qu’elles viseront clairement “les points chauds qui en ont le plus besoin”, identifiant la Californie, l’État de Washington et New York comme de telles zones.

Il y a plus de 40000 cas confirmés de nouveau coronavirus aux États-Unis, et New York a le plus grand nombre de cas confirmés dans tout le pays avec plus de 20000 cas connus dans l’État et plus de 9000 à New York seulement.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré que New York était une “catastrophe majeure” à mesure que les cas s’y multipliaient. Les chefs d’État ont déclaré qu’ils étaient contraints de se faire concurrence pour obtenir l’équipement dont ils avaient grand besoin.

Fauci, se référant à New York, a déclaré dimanche qu’il était “très, très clair qu’il s’agit d’une priorité très élevée”, ajoutant qu’il recevra une combinaison de ressources locales et fédérales.

