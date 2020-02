Feijóo appelle à surmonter la politique de blocage “et à commencer en Galice” | La politique

Le président de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a reproché mardi la politique des blocs installés au niveau national “qui ne mène nulle part”, et a promis de la surmonter avec “enthousiasme, envie et volonté et commencer en Galice” “.

Dans un petit déjeuner informatif, organisé par Forum Europe, le président de la Xunta a clairement fait comprendre face à la crise basque du PP et en présence de son leader national, Pablo Casado, que la Galice de 2020 “n’est pas l’intrigue d’antan, avec des acronymes coalitions juxtaposées et fictives. “