Felipe: “Jouons comme des égaux” | Réseaux sociaux sportifs

Le Brésilien Felipe Monteiro, défenseur de l’Atlético de Madrid, a déclaré lundi que son équipe “jouerait à égalité” lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Anfield, où il défend un avantage du match aller au stade Wanda Metropolitano.

“Nous avons l’avantage d’un but, mais nous avons encore 90 minutes. Je pense que la clé n’est pas de souffrir. C’est une étape pour se qualifier. Nous connaissons la force que Liverpool a à la maison, avec de nombreuses qualités offensives et défensives. Si nous ne souffrons pas, nous serons plus proches de la victoire “, a-t-il déclaré dans les médias du club madrilène.