Felipe: “Une petite erreur peut être fatale” | Réseaux sociaux sportifs

Le Brésilien Felipe Monteiro, défenseur de l’Atlético de Madrid, s’est concentré jeudi sur “ne pas concéder de buts” comme un aspect clé du derby de ce samedi contre le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, dont il a souligné qu ‘”une petite erreur peut être fatale”. “, en plus de souligner que votre équipe doit” profiter de chaque seconde “et de ses” opportunités “.

“Je pense que, par-dessus tout, nous ne devons pas concéder de buts, car de cette façon, nous serons plus proches de la victoire. Et marquer des buts et profiter des chances que nous avons, parce que ce n’est pas facile. Nous savons que chaque match a ses différences. Et une petite erreur peut être Vous devez profiter de chaque seconde et des opportunités, car dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas faire d’erreurs “, a-t-il estimé le club rojiblanco.