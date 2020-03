Femmes en danger pendant la crise de Covid-19: Nations Unies

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes souffrent le plus pendant la crise de santé publique, selon le Fonds des Nations Unies pour la population.

Pendant la pandémie de coronavirus, le accès aux services de santé sexuelle et reproductive et la capacité des autorités à répondre à la violence sexiste a été entravée, à un moment où les femmes et les filles ont besoin de plus de services, a averti le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Dans un communiqué, la directrice de l’agence, Natalia Kanem, a noté que face à la crise de santé publique, les femmes souffrent davantage.

Le Kanem a exprimé que les femmes enceintes ont besoin de soins prénatals mais ne savent pas s’il est sûr d’aller à la clinique; Les femmes prises dans des relations abusives sont chez elles, craignant pour leur sécurité, et les personnes dans les camps de réfugiés comptent les jours pour l’arrivée du virus.

«Et pour qui l’éloignement social n’est tout simplement pas une option. Les personnes âgées, dont beaucoup sont prises au piège de l’isolement, manquent d’interaction sociale et sont particulièrement vulnérables à devenir gravement malades du virus “, selon le rapport.

Pour cette raison, le directeur de Le FNUAP a demandé 187 millions de dollars pour aider les pays dont les systèmes de santé publique sont faibles, y compris ceux qui se trouvent dans des situations fragiles ou qui dépendent de l’aide humanitaire.

En outre, du matériel de soutien a été fourni aux systèmes de santé touchés par la pandémie.

“Mais nous devons faire beaucoup plus pour garantir que les besoins les plus intimes, mais les femmes et les filles du monde entier alors que nous combattons Covid-19 au cours des prochains mois “, a déclaré M. Kanem.

Le directeur a appelé à la solidarité, à la résolution et au désintérêt, et a demandé de ne pas oublier qu’il y a des gens qui “sont en grand danger du fait de la crise, même si elle n’est pas immédiatement visible”. (Ntx)