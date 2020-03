Fermeture d’entreprises non essentielles à Boca Raton – . Miami (51)

À partir de 12 h 01 ce mercredi

qu’en vertu de l’ordre de la ville de Boca Raton, toutes les affaires non essentielles doivent

fermez vos portes.

Le célèbre parc Mizner avec tous ses magasins

et les restaurants, c’est désolé. Et c’est que les autorités de la ville ont

ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. Les seuls établissements

qui restent ouverts sont les supermarchés, les jardins d’enfants, les stations-service,

quincailleries et ateliers mécaniques.

Cette mesure est importante car la

Boca Raton provient de personnes âgées qui constituent le groupe le plus à risque.

Jusqu’à présent, les autorités ont indiqué

qu’il y a 18 cas confirmés avec Covid-19

Bureau du shérif du comté de Palm Beach

a confirmé que deux de ses policiers ont été testés positifs pour la

virus. On ne sait pas exactement comment ils auraient pu être infectés et toutes les personnes avec qui ils

les contacts sont mis en quarantaine.

Un autre cas qui s’est révélé positif pour Covid-19 est

celle d’un employé du Palm Beach State College. Les autorités ont indiqué que

dernière visite du campus du Collège à Lake Worth en dernier

16 mars. Protocoles de nettoyage donnés par le centre de contrôle

maladies ont été appliquées dans les zones où cet employé

était.

.