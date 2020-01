Fernando Carro s’impose parmi les feux de joie de la nuit de San Antón | Sports pratiques

Le madrilène Fernando Carro et l’éthiopien Tsegay Gudaf lauréats de la trente-septième édition du Nuit de la course urbaine de San Antón de Jaén, qui a connu une fin très serrée avec la participation d’environ 12 000 coureurs de toutes catégories.

Sur les 180 participants de la première édition de 1984, il a été transmis au 12 000 sur la ligne de départ en 2020.

Il le feu a de nouveau été le protagoniste dans un test où les torches illuminent le tracé et les lumières populaires qui sont organisées après la course réunissent ceux qui ont participé aux 10 kilomètres avec leurs proches pour manger les rosettes classiques.

Cette coutume selon laquelle les torches illuminent les couloirs, surtout dans la dernière section, vient des célèbres feux de joie de San Antón, qui à leur tour s’inspirent des fêtes profanes et paysannes.

La voiture a prévalu dans les derniers mètres

Voiture dépassée dans les derniers mètres pour Juan Antonio “Chiqui” Pérez et Gudaf à Netsanet Gudeta, champion du monde de semi-marathon, sur un parcours de 10 kilomètres avec ascensions et descentes continues en raison de l’orographie de la capitale jiennense.

“Chiqui” Pérez a pris le contrôle du test jusqu’à ce qu’il passe à travers la cathédrale et a ensuite été atteint en Equateur par Carro et Abdessamad Oukhelfen, l’athlète espagnol d’origine marocaine qui n’a cédé que dans les mètres décisifs avant la fin de Carro, qui en Dans les derniers instants, il a appuyé et a réussi à enregistrer son nom pour la première fois dans le test.

Le vice-champion d’Europe et détenteur du record national de 3000 obstacles a gagné avec un temps de 29 minutes et 28 secondes, un de moins que Perez et 12 d’avance sur Oukhelfen.

De son côté, Tsegay, bronze lors de la dernière Coupe du monde du 1500 mètres, a gagné dans la catégorie féminine dans une autre finale serrée avec sa compatriote Ntesanet Gudeta, championne du monde de semi-marathon, avec une note de 32,17 par 32,18 de sa rivale.

La jiennense Lola Chiclana Il a terminé troisième avec une marque de 35 minutes sur son premier podium dans un test de cette nature.

L’événement a également présenté carrières d’enfants sur un parcours de quatre kilomètres, avec sortie et arrivée sur l’Avenue d’Andalousie. À partir de 17h30, les enfants entre 10 et 15 ans ont eu la possibilité de profiter de l’ambiance d’une course qui a également de l’espace pour les personnes handicapées, à la fois dans les tests pour enfants et sur de grandes distances.

