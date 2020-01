Fernando Vidal, nouveau président du Deportivo | Réseaux sociaux sportifs

L’homme d’affaires Fernando Vidal a pris la présidence du Deportivo mardi avec le soutien des actionnaires bleus et blancs, comme prévu, bien qu’il n’ait finalement pas été le seul candidat, car en pleine Assemblée, l’ancien conseiller juridique de l’entité bleue et blanche Germán Rodríguez Conchado.

Vidal, ancien ministre du Deportivo avec Tino Fernández entre 2014 et 2017 et ancien président du handball Oar de 1999 à 2007, a pris la direction de l’équipe galicienne avec le soutien du principal créancier de l’entité bleue et blanche, l’entité financière Abanca.