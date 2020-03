Ferran Adrià, professeur de cuisine pendant l’accouchement | personnes

Ferran Adrià veut aider les détenus à manger de manière adéquate et économique et, via son compte Twitter, propose quotidiennement des recettes simples et des conseils pour préparer des menus quotidiens sur la base de son livre “The Family Food”.

Depuis la fermeture d’elBulli en 2011, il n’a pas été vu cuisiner en public, et il ne l’a pas fait maintenant dans cette initiative sous le hashtag #ComerBienAlimentaElAlma, mais, selon l’une de ses vidéos, il est confiné à la maison avec sa femme et il est “logique” que c’est lui qui arrive au poêle. “Cela faisait de nombreuses années que je n’avais pas cuisiné autant”, admet-il.