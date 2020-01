Ferrovial prévoit d’améliorer ses résultats de 11% par an jusqu’en 2024 | Les entreprises

Ferrovial a approuvé le plan Horizon 24, une stratégie pour la période 2020-2024 qui place l’objectif prioritaire de l’entreprise dans la promotion, la construction et la gestion d’infrastructures durables et avec laquelle elle prévoit d’améliorer ses résultats de 11% par an jusqu’en 2024.

Le plan poursuit une rentabilité de l’entreprise basée sur une croissance annuelle de 11% de l’ebitda. L’objectif est l’excellence dans le développement et la gestion d’infrastructures durables par l’innovation, l’efficacité et la sélection des entreprises et des marchés.

Ferrovial concentrera son activité sur ses principales zones géographiques: États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Chili, Colombie et Pérou, étudiant les opportunités d’entrée dans de nouveaux pays en Asie et en Amérique latine.

Par contribution à ebitda, les marchés les plus importants à la fin de 2024 seront le Canada et les États-Unis.

Les dividendes du portefeuille d’infrastructures s’élèveront à plus de 4 000 millions d’euros

L’accent mis sur la rémunération des actionnaires est maintenu. Le plan est fermement engagé dans l’innovation perturbatrice et progressive et dans une culture de santé et sécurité.

L’engagement envers la durabilité se traduit par la conception d’une feuille de route progressive pour la décarbonisation en réduisant les émissions de CO2 de 32% en 2030 par rapport à 2009.

Ferrovial lancera un nouveau modèle d’exploitation pour devenir une entreprise plus agile, efficace et innovante.

Comme l’a souligné le PDG de Ferrovial, Ignacio Madridejos, “Ferrovial se prépare à profiter de toutes sortes de transformations qui affectent notre société pour mener un nouveau cycle industriel dans le secteur des infrastructures durables, où nous sommes reconnus pour notre leadership.”

Il a ajouté qu’il y a “un moment unique, avec de grandes opportunités, et Horizon 24 est une proposition ambitieuse pour l’avenir qui fera de Ferrovial une entreprise mieux préparée à s’adapter au nouvel environnement concurrentiel et à générer de la valeur pour toutes nos parties prenantes”.

Le plan par métiers

Cintra dirigera la croissance du groupe grâce à un développement proactif de l’activité Managed Lanes à haute valeur concessionnelle.

Son principal marché sera les États-Unis. Il propose des investissements engagés pour 830 millions d’euros et des prévisions de dividendes sur participations de 3 280 millions d’euros

Le plan identifie un pipeline potentiel de 10 000 millions d’euros au cours des 5 prochaines années pour Cintra. En dehors des États-Unis, il étudiera les opportunités dans des pays comme le Canada, l’Espagne, la Pologne, le Royaume-Uni, le Chili, la Colombie et le Pérou, ainsi que de nouvelles géographies en Asie et en Amérique latine.

La construction, quant à elle, jouera un rôle clé dans le développement de nouvelles activités concessionnelles. Avec l’amélioration de la rentabilité, en plaçant l’objectif de marge EBIT à 3,5%, Ferrovial Agroman améliorera ses processus opérationnels clés de conception, d’appel d’offres et de contrôle, en se concentrant sur ses marchés stratégiques.

L’objectif est de réaliser que 25% de ses revenus proviennent de projets développés par d’autres divisions de Ferrovial.

Pour sa part, Ferrovial Aeropuertos concentrera son activité sur l’amélioration de la compétitivité, le renforcement de son expertise opérationnelle dans le domaine aéroportuaire et la gestion dynamique de son portefeuille (qui comprend Heathrow et les aéroports de Glasgow, Aberdeen et Southampton) ainsi que l’étude d’un nouveau modèle de croissance.

Nouvelle entreprise

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’innovation, Ferrovial étendra son périmètre d’activité à d’autres métiers complémentaires aux métiers actuels. Mobility, reconvertie à partir de 2019 en business unit indépendante, entreprendra, d’une part, une expansion géographique vers d’autres capitales européennes à travers le service d’autopartage Zhar, après le succès remporté à Madrid et son atterrissage imminent à Paris par Renault. D’autre part, il continuera à développer la plateforme de mobilité Wondo.

Le plan stratégique prévoit également un engagement clair envers les activités d’électrification.

Sur la base de son portefeuille actuel de Transchile et Centella, Ferrovial se concentrera sur le développement de concessions entièrement nouvelles en Amérique latine. Ferrovial a également identifié un autre chemin de croissance pour les prochaines années: les projets public-privé dans le secteur de l’eau, où elle compte deux sociétés ayant de solides antécédents comme Cadagua et Pepper Lawson.

Nouveau modèle d’exploitation

Le plan stratégique envisage la conception d’un nouveau modèle organisationnel, qui améliorera la transparence, garantira la capacité de s’adapter au nouveau cycle de l’industrie et améliorera la rationalisation et l’efficacité des processus, la numérisation et les sources d’innovation.

Il propose une réduction des frais généraux de 50 millions d’euros par an.

La simplification des processus, l’élimination des doublons, la création de services partagés, l’intégration des activités et l’amélioration de la collaboration entre les unités commerciales, en plus de la promotion de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la numérisation, feront de Ferrovial une organisation plus agile et efficace et innovant, avec une plus grande capacité d’adaptation aux nouveaux pays, aux entreprises et aux changements de l’industrie.

Ferrovial, enfin, intégrera dès cette année les objectifs de développement durable dans sa stratégie commerciale. Leader mondial du Dow Jones Sustainability Index et membre leader d’autres indices tels que le CDP, FTSE4Good, le Stoxx Global ESG et le MSCI Global Sustainability Index.