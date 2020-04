FERugby Connection est né pour connecter les fans avec les joueurs et les entraîneurs | PracticoDeporte

Il commence demain, mercredi, le Connexion FERugby, initiative de la fédération espagnole pour mettre en relation les fans avec les joueurs et les techniciens afin qu’ils soient informés de la situation actuelle de ce sport et de tout ce que l’absence de compétitions et de toute activité physique en plein air entraîne dans ces semaines d’enfermement.

Ainsi, à partir de 18h00 demain, le Fédération espagnole de rugby (FER) en avant-première sur sa chaîne YouTube FERUGBYTV Connexion FERugby, et quelques premiers programmes dans lesquels les protagonistes seront les différents entraîneurs XV et Seven –Santi Santos, José Antonio Barrio «Enclume», Pablo Feijoo y Pedro de Matías– et leurs responsables respectifs – de Angela del Pan à José Manuel Pérez Corchado «Sevi» ou Sergio Gericó-.

Et aussi des acteurs internationaux comme Isa Rico, Maria Losada, Marina Bravo, Anne Fernández de Corres, Julen Goia, Alvar Gimeno, Paco Hernández y Alejandro Alonso, bien que le programme soit et sera ouvert à tous les niveaux du rugby espagnol, des fédérations régionales aux clubs des différentes catégories nationales.

Aussi Patricia García et Jaime Nava

La première connexion FERugby mettra également en vedette la participation exceptionnelle des ambassadeurs espagnols de rugby récemment nommés, Patricia Garcia y Jaime Nava.

L’international de Lionnes XV et le joueur qui a le plus de casquettes avec le Lionesses7s, 342, par 323 de Barbara Plà, Il a choisi certains de ses jeux préférés, ceux qu’il garde surtout en mémoire et qu’il partagera avec tous les fans.

De son côté, le ex-capitaine du XV du Lion Il racontera certaines de ses meilleures anecdotes de ses années dans l’équipe qu’il dirige actuellement Santi SantosCe n’est pas pour rien qu’il est le deuxième joueur avec le plus de matchs, 79, seulement derrière Portes Fran (93) et devant Jon Azkargorta (76), José Julio Álvarez Ruiz de Temiño (75), Albert Malo (74) et Álvar Enciso (70).

Présenté et modéré par Helena Lanuza, chef de la presse FER, la première «vidéotertule» de Conexión FERugby parlera de la situation des compétitions nationales, suspendu après avoir décrété l’état d’alarme et en attendant l’aide de la Conseil supérieur des sports (CSD) pour trouver une solution qui permette de les résilier et, surtout, comment.

Les invités à la «vidéotertule» sont Iñaki Vergara, premier vice-président du FER, président du Comité national des arbitres (CNA), ainsi que la commission désignée par la Commission Déléguée du FER pour étudier la situation des compétitions; Miquel Martínez, président de la Unió Esportiva Santboiana, le doyen du rugby espagnol qui aura cent ans l’année prochaine; y Mariola Rus, président de la Université de Séville, mieux connu sous le nom de Crocodileséquipe Ligue Iberdrola, et directeur du FER, ainsi qu’un ancien joueur de l’équipe nationale espagnole.

