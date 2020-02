Luis Figo, un ancien joueur portugais de Barcelone et du Real Madrid, a analysé ce que son club du Barça est devenu blanc et a expliqué comment il se sentait alors être le footballeur le plus cher de l’histoire.

“Je n’avais pas la pression de faire ce que je devais faire, bien que le label de transfert le plus cher au monde vous accompagne toujours. Mais quand je jouais, je ne pensais pas si cela en coûtait soixante, quarante ou trente. Vous n’y pensez pas”, a-t-il déclaré.