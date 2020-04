Fin de la guerre du pétrole

Non seulement il n’y a pas de programme pour prévenir les pertes d’emplois, mais il n’y a pas non plus de soutien pour reporter ou proroger le paiement des impôts, écrit Macario Schettino dans El Financiero.

Money, par Enrique Galván, dans La journée:

L’OPEP accepte de mettre fin à la guerre du pétrole // Le Mexique n’a pas accepté une baisse de la production

Les pays de l’OPEP sont parvenus à un accord après plusieurs heures de télédébats: ils vont réduire la production de pétrole par étapes. En avril et mai, 10,2 millions de barils par jour, et de juin à juillet, 8 millions. 23 pays ont participé à la téléconférence. La grande réussite est que la Russie et l’Arabie saoudite ont rapproché leurs positions, car elles avaient atteint un point de désaccord qui semblait impossible à sauver.

Le Mexique était représenté par le secrétaire à l’Énergie, Rocío Nahle. Ils voulaient qu’il accepte que Pemex réduise sa production de 400 000 barils par jour. Je ne accepte pas. Ils lui ont donné la possibilité que sa décision soit en suspens, que le quota du Mexique soit vierge, et il a refusé. Les pressions provenaient principalement de la Russie et de l’Arabie saoudite. Ils ne l’ont pas convaincue. L’accord OPEP a un coût et un avantage. L’avantage est que le prix du pétrole et les revenus du gouvernement mexicain augmenteront. Le coût est que les consommateurs verront que le prix de l’essence, qui a baissé ces dernières semaines de 20 à 13 pesos le litre, aura tendance à augmenter à nouveau. Combien C’est difficile à prévoir.

Hors des sentiers battus, par Macario Schettino, dans Le Financier:

Destruction illimitée

Au Mexique, selon les données présentées il y a quelques jours dans une usine du matin, qui est la seule source d’information dont nous disposions plus ou moins à jour, 346 000 emplois ont été perdus au cours d’une période similaire (du 13 mars au 6 avril) . Il s’agit d’un phénomène mondial, en raison de la nécessité de stopper l’activité économique pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus. Cependant, le ministère du Travail a dressé la liste des entreprises qui avaient licencié du personnel, les blâmant de cette décision, qui, évidemment, n’est pas de leur plein gré, mais le résultat de l’effondrement du marché.

Des programmes sont mis en œuvre dans tous les pays du monde pour éviter que la baisse de la production ne soit si importante qu’elle ne puisse plus être retracée ultérieurement. Pas ici. Non seulement il n’y a pas de programme pour prévenir les pertes d’emplois, mais il n’y a pas non plus de soutien pour reporter ou proroger le paiement des impôts et des charges sociales, ce qui donnerait aux entreprises la possibilité de prendre soin de leur personnel. Le gouvernement mexicain veut détruire le secteur privé, selon la célèbre phrase avec laquelle López Obrador a fait référence à la crise: “comme un coup de doigt” vient l’occasion de tout détruire.

Compte courant, par Alicia Salgado, en Excellent:

La subrogation, l’option public-privé

La Commission de la santé du CCE et le Genaral Health Council poursuivent leur travail conjoint. Cela a permis d’identifier 1 732 lits certifiés ayant la capacité de soigner des patients COVID-19 gravement malades dans 146 hôpitaux privés. L’engagement de l’Association nationale des hôpitaux privés, en charge du Mexican Hospital Consortium, dirigé à son tour par Javier Potes, participe avec 390 lits dans 44 unités hospitalières et de l’Association nationale des hôpitaux, dirigée par Roberto Simón Sauma, avec 1 342 lits installés dans 102 hôpitaux du pays.

La seule question en suspens, si je comprends bien, est de définir clairement le régime selon lequel le service serait payé s’il était demandé à des entités publiques et le chiffre de la subrogation est placé comme une bonne alternative pour lui. Il est prévu que lundi ou mardi prochain l’accord et les conditions de paiement prennent fin, mais dès le départ, il est connu que la subrogation permettra aux patients atteints d’autres types d’endémies, non seulement COVID-19, d’être soignés dans un hôpital privé, pour que la demande de soins pour les problèmes rénaux, les autres types de pneumonie, le diabète, l’hypertension, etc. soit évacuée, dans un processus qui permet de soulager la sur-demande dans le cas des hôpitaux spécialisés du secteur de la santé.