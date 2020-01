FITUR clôture sa 40e édition avec un record de visiteurs, plus de 255 000 | Économie

La 40e édition du Salon International du Tourisme, Fitur, ferme ses portes ce dimanche avec un nombre record de visites, supérieur à 255 000, dont plus de 150 000 professionnels, 5,16% de plus qu’en 2019.

Le PDG de l’IFEMA, Eduardo López-Puertas, a souligné dans des déclarations à Efe l’augmentation de la participation internationale, qui représente plus de 56% et a augmenté de 6,4% par rapport à l’édition précédente, ce qui fait de ce forum un des événements les plus pertinents de l’industrie mondiale du tourisme.