Fitur s’attend à des records de visiteurs dans une semaine pleine d’événements touristiques | Économie

La Foire internationale du tourisme de Fitur espère battre des records de visiteurs dans sa nouvelle édition, qui se tient cette semaine à Ifema et qui s’accompagne de nombreux autres événements touristiques tels que les forums qui organisent, dans son cadre, l’Alliance for Tourism Excellence, Exceltur et le groupe Hotusa.

En 2020, Fitur, qui ouvrira la Reine mercredi prochain et fermera ses portes le dimanche 26 janvier, fête ses quarante ans, un anniversaire qui sera célébré avec un dîner de gala à la veille de son ouverture, présidé par le roi Felipe VI.