La Recopa sud-américaine entre Independiente del Valle et Flamengo se jouera respectivement les 19 et 26 février à Quito et Rio de Janeiro, a annoncé mardi Conmebol.

Le Flamengo pour sa condition de champion de la Copa Libertadores en 2019 et l’Independiente pour avoir remporté la Coupe d’Amérique du Sud la même année, sont les finalistes de l’édition 2020 de la Recopa.