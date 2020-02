Flamengo, avec un doublé de Rodrigo Muniz, a battu le Montevideo National 3-1 samedi dans le match d’ouverture de la V édition de la Copa Libertadores U20, qui se joue au Paraguay.

Muniz a ouvert et fermé le compte à 8 et 53 minutes; Enzo Sosa, à 51 ans, a mis le lien de transition pour l’actuel champion des Libertadores, et Yuri Santos, à 87, 2-1 de l’équipe brésilienne.