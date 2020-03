Florentino Pérez, président du Real Madrid, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du club que Lorenzo Sanz, décédé la nuit dernière, “mérite une grande reconnaissance”.

“La première chose que je veux transmettre est mes condoléances à toute sa famille, en particulier à sa femme Mari Luz, à leurs enfants, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula et Diana, à leurs petits-enfants et à tous leurs amis et proches”, commence Pérez. .