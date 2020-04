Fontás, des États-Unis, propose de lire Jöel Dicker ou de voir “Ozark” | Sports

Le footballeur de Gérone Andreu Fontàs, actuel joueur du Sporting Kansas City de la Ligue majeure de football nord-américaine et ancien joueur du Futbol Club Barcelona, ​​Mallorca et Celta de Vigo, propose à la demande de l’agence EFE, et des États-Unis, un livre, un film, une série et un jeu vidéo pour surmonter l’enfermement.

Livre: “La vérité sur l’affaire Harry Quebert”, de l’écrivain suisse Joël Dicker. «Je lisais très peu, mais à la suite d’une blessure grave que j’ai subie en jouant pour Celta, j’ai commencé à lire. J’ai commencé par les livres de motivation et de football, mais j’ai vite découvert le roman policier. J’aime vraiment Dicker’s; intrigue et parce que lorsque vous commencez à lire, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous devez savoir comment se termine l’histoire. Ses livres ne me durent pas du tout. Et mon préféré est La vérité sur l’affaire Harry Quebert. J’aime aussi Dolores Redondo. ”

Film: “Un citoyen exemplaire” de F. Gary Gray. “C’est génial. Je ne suis pas vraiment un film, et la vérité est que j’aime beaucoup plus la série; mais, si je ne dois en garder qu’un, mon film préféré est Un citoyen exemplaire. Boston Justice ne résout pas bien le cas des meurtres de la femme et de la fille du protagoniste, et l’histoire de vengeance qui suit est très bonne. ”

Série: “Ozark”. “Il m’est presque impossible de rester avec une seule série parce que j’aime beaucoup, mais mon grand favori est Ozark. C’est une série sur la drogue qui se passe ici au Missouri. Presque tout se passe à The Ozarks, une région montagneuse avec des lacs, qui est à seulement trois heures de la ville de Kansas City, qui apparaît aussi beaucoup dans la série. Ce n’est peut-être pas aussi célèbre que les autres, mais c’est très, très, bon; et surtout ça se passe ici. J’aime aussi aussi, The House of Paper, que nous en sommes maintenant à la quatrième saison, Peaky Blinders ou Breaking Bad, entre autres.

Jeu vidéo: “NBA 2K20”. “Depuis que je suis parent il y a deux ans, je n’ai plus beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo, mais j’aime la NBA 2K20. C’est incroyable. FIFA peut-être que je joue encore moins, mais c’est très, très, agréable de jouer avec soi-même.” C’est très excitant de vous voir là-bas, dans le jeu auquel vous avez joué enfant ou adolescent. “