“Forcer les fonctionnaires et leurs familles à partir est un acte d’irresponsabilité”, s’interrogent Civic Alliance et la Blue and White Unit.

L’Alliance civique et l’Unité nationale bleu et blanc (UNAB) ont présenté ce samedi une déclaration appelant le régime Daniel Ortega à éviter les foules massives pour prévenir toute crise de coronavirus dans le pays, en prenant comme référence les recommandations fournies par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L’appel intervient après que le régime a annoncé pour ce samedi après-midi le promenade “L’amour au temps de Covid-19”, comme un moyen de «solidarité» avec les pays touchés par cette maladie.

“Parce que c’est le monde entier qui fait face à la pandémie de Covid-19, Love in times of Covid-19, unis dans les quartiers, les régions et les communautés pour prendre soin de nous ensemble”, a ainsi annoncé la marche Rosario Murillo, vice-présidente du Nicaragua.

“Nous appelons le régime à ne pas appeler à des marches publiques ou à des foules de gens, qui est l’une des principales sources de contagion. Forcer les fonctionnaires et leurs familles à partir est un acte d’irresponsabilité, et les exposer sans aucun doute à des dangers », dicte la déclaration des organisations de l’opposition.

Compte tenu de l’alerte mondiale due à l’épidémie de COVID-19, unissons nos efforts pour prévenir la propagation du virus et protéger nos vies

La santé publique est un droit, c’est le devoir de l’État de protéger les citoyens nicaraguayens. # LaSaludEsUnDerecho pic.twitter.com/XYB0B6TNCM

– Unité nationale bleu et blanc (@UnidadNic) 14 mars 2020

Les deux groupes ont souligné que l’une des principales mesures prises par les pays pour réduire l’impact de la maladie a précisément été d’éviter les actes massifs de concentration populaire.

«Diverses mesures prises par des pays et des organisations ont réussi à réduire l’impact de l’épidémie. Nous sommes à temps pour prendre toutes les mesures nécessaires et éviter des dommages incalculables face aux conditions précaires de la santé publique nicaraguayenne “, indique le communiqué.

Il y a actuellement plus de 151 767 cas de coronavirus dans 123 pays et cela a déjà fait 5 764 vies selon les derniers rapports. Au niveau de l’Amérique centrale, seuls le Nicaragua et El Salvador n’ont pas encore signalé de cas de coronavirus.