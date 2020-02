L’Uruguayen Diego Forlán a officiellement commencé sa carrière d’entraîneur samedi et l’a fait de la manière que les fans aiment le plus: avec pour objectif le triomphe en temps réduit et un homme de moins. Peñarol a donc battu Cerro 2-1.

Le match correspondait à la première journée du tournoi d’ouverture de l’Uruguay et s’est joué au stade Champion of the Century, domicile de l’équipe «charbon».