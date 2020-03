Forte crainte de contagion par les coronavirus et 65% de la population disent que le régime n’a pas pris les mesures appropriées

Deux cas confirmés de coronavirus au cours de la même semaine confirment la crainte de la population nicaraguayenne que l’infection augmente. Une enquête de la société CID Gallup indique que 57% des personnes consultées sont concernées et 89% indiquent qu’elles ont pris des mesures pour l’empêcher.

L’étude, dont les données ont été collectées du 16 au 19 mars, a été réalisée auprès d’un échantillon de 3 086 personnes, consultées via la plateforme Facebook à partir d’appareils de navigation fixes ou de téléphones portables, explique le sondeur.

Malgré le fait que le gouvernement de Daniel Ortega et Rosario Murillo ont déclaré que le système de santé est prêt à faire face à l’urgence, les répondants ne le croient pas, en accord avec des spécialistes indépendants du secteur de la santé, qui avaient auparavant averti du puissant virus que Il accumule plus de 9 mille décès dans le monde et auxquels le système de santé fragile du pays a dû faire face. “Nous n’avons pas de capacité”, a déclaré le Dr Alejandro Lagos, spécialiste de la santé publique et de la gestion des hôpitaux, à LA PRENSA il y a quelques jours.

Aucune confiance dans le gouvernement

Hier après-midi, la surveillance du Système d’intégration centraméricain, SICA, qui comprend la surveillance dans la région, a enregistré 360 personnes affectées, six sont décédées et seulement deux ont récupéré après le diagnostic. Selon le suivi, le Panama est celui qui a confirmé le plus de cas (137) et le Nicaragua le moins (2), jusqu’à la clôture de cette note.

Les supermarchés sont toujours pleins de gens qui achètent de peur des pénuries. LA PRESSE / Cithya Torres

Malgré le fait que le pays figure en bas des statistiques, l’inquiétude nationale manifestée par l’enquête peut s’expliquer par le manque de confiance des gens dans les mesures que le régime a adoptées au milieu de la pandémie. Selon l’enquête, 65% des personnes interrogées pensent que le gouvernement d’Ortega-Murillo n’a rien fait pour contenir le virus.

La réponse est venue à un moment où le régime a appelé ses partisans à une marche exposant les citoyens, tandis que d’autres pays qui souffraient déjà des effets du virus, ont appelé à éviter la foule et les activités suspendues qui impliquaient des concentrations massives. De plus, ils ont fermé leurs frontières et envoyé pour observation pendant 14 jours dans les locaux qui venaient d’un pays touché. Selon Rosario Murillo, les deux cas qui ont été confirmés dans le pays sont survenus quelques jours avant de présenter des symptômes, le premier du Panama et le second de Colombie.

Incapable Minsa

Parallèlement à ce désaccord avec l’attitude du gouvernement qui maintient à ce jour toutes ses activités publiques en vigueur, les intimés sapent la confiance des autorités du ministère de la Santé, le MINSA, qui sont chargées de répondre à l’urgence. 58% ne font pas confiance aux autorités pour faire face à la pandémie. Les données sont frappantes, car elles rendent inutiles les efforts que le régime a déployés pendant des jours avec son appareil de propagande pour se dire prêts à répondre à l’urgence.

Le coronavirus a bouleversé les économies mondiales. Dans le cas du Nicaragua, le virus lui parvient à un moment où il souffrait des effets de la crise sociale et politique qui a commencé en avril 2018 en réponse aux excès de pouvoir d’Ortega et Murillo. Juste un jour après que le régime a confirmé son premier cas de coronavirus cette semaine, les gens se pressaient dans les supermarchés qui cherchaient à faire face à une éventuelle pénurie de nourriture et d’hygiène pour repousser le virus.

Selon l’étude, un répondant sur dix indique ne pas avoir de réservation à domicile pour faire face à une “quarantaine familiale” si nécessaire. Ce groupe note qu’en moins d’une semaine, vous seriez dans une situation familiale difficile si vous deviez vous isoler. Seule une personne sur 30 indique qu’elle pourrait survivre de quatre à six semaines dans la situation actuelle ou pire.

Enfin, en considérant que les autorités n’ont pas pris les mesures adéquates pour empêcher le virus de pénétrer, les répondants regrettent également qu’avec la propagation du virus, la population ait le sentiment que ses finances se dégraderont à l’avenir.