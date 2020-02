Forte victoire de Garbiñe Muguruza et défaite de Carla Suárez à Doha | Sports pratiques

Garbiñe Muguruza continue d’accumuler victoires et bons matchs de tennis. Cette fois, il l’a brodé lors de sa deuxième rencontre du prestigieux tournoi de Doha, où il a remporté une victoire qui dénote l’autorité et la confiance avant Ajla Tomljanovic 6-1 et 6-2.

Aucun doute ou concession n’est permis au joueur né en Caracas, qui maintient une mentalité vraiment positive et montre qu’elle traverse un moment fabuleux. Son tennis continue de grandir et il n’y a rien de mieux à gagner que de gagner sur la route. Il commence à se sentir comme un favori dans chaque match et le transmet à ses rivaux, qui sautent sur la piste avec la peur de savoir qu’ils ont devant l’un des meilleurs joueurs du monde.

Si avant Kasatkina il avait besoin de trois manches pour avancer le jour de ses débuts, cette fois il a réglé son match contre Tomljanovic avec une grande suffisance, se sentant toujours supérieur à son rival et sachant que son toit dans la capitale aurait bon goût beaucoup plus tard dans la semaine.

Maintenant, le jeune Ukrainien Yastremska, qui a battu l’Américain, affrontera en huitièmes de finale Sofia Kenin, bourreau de Muguruza en finale de l’Open d’Australie. Il sera déjà en huitièmes de finale et en pleine lutte pour entrer dans les huit premiers de ce tournoi.

Carla, près de surprendre Kvitova

Garbiñe est resté le seul survivant espagnol sur la photo, depuis Carla Suarez Il n’a pas été en mesure de compléter sa surprise au Tchèque Petra Kvitova. La joueuse de Gran Canaria, qui joue sa dernière saison en tant que professionnelle, a réalisé un très bon premier set et demi, prenant la manche initiale 6-4, mais l’Europe centrale, l’une des meilleures de la planète, a retracé le jeu et a fini par écraser les Espagnols 6-3 et 6-0.

