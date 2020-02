Forum des affaires cherche à stimuler le développement du sud du Mexique en retard | Entreprises mexicaines

Des hommes d’affaires et des experts économiques se réuniront mercredi dans la ville mexicaine de Puebla pour discuter de l’avenir du sud et du sud-est du pays, la zone la plus en retard, et évaluer des projets qui stimuleront son développement.

L’événement se tiendra au Musée international baroque de Puebla et s’intitule “Forum des entreprises vers une industrie du futur (i4.0 Mx)” et vise à favoriser le dialogue pour le développement d’un modèle reproductible de politique publique de l’État et régional qui permet le développement et la transformation des entreprises.

Comme indiqué par la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (Concamin), l’événement participera à la fois aux gestionnaires de cet organisme en tant que représentants du gouvernement fédéral, des autorités de l’État, des hommes d’affaires et des universitaires, entre autres.

Au cours des travaux, il cherche à créer un programme de travail qui anime le sud et le sud-est du pays. En particulier les États de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán.

Francisco Cervantes Díaz, président du Concamin, a expliqué que ce programme s’appellera Pacto Oaxaca.

Et ce programme de travail, communiqué par le Concamin, sera ensuite présenté au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, pour en assurer la mise en œuvre.

Bien que plus de détails sur le Pacte d’Oaxaca soient donnés au public ce mercredi depuis Puebla, capitale de l’État central du même nom, ce lundi et mardi ont déjà été étudiés et discutés en séances privées.

En outre, Cervantes a déclaré qu’il cherche à promouvoir la production et la consommation nationales.

«Avec cela, nous devons renforcer la culture de l’offre (production nationale). Par conséquent, il y aura des discussions et des ateliers qui établiront des stratégies de travail pour que les gens consomment le local », a-t-il déclaré.

De même, cet événement aura pour objectif de rechercher des actions de bien-être social, puisque la création d’une politique publique industrielle sera recherchée pour renforcer l’appareil productif, offrir des emplois aux conditions de bien-être des personnes et générer de la croissance économique.

Les orateurs de mercredi incluent le directeur général des Foires de Hanovre au Mexique, Bernd Rohde, et le directeur de la planification de la production pour Volkswagen de México, Enrique Fernández Moctezuma.

Tout au long de la journée de mercredi, plusieurs colloques seront organisés sur des sujets tels que la transformation numérique du Mexique, l’avenir de l’industrie ou les processus d’innovation.