Le Français Ugo Humbert, 22 et 84 du classement, a glissé vendredi en demi-finale du tournoi ATP 250 à Delray Beach (USA) en battant l’Américain Francis Tiafoe 6-1 et 6-2 en un peu plus d’une heure .

Humbert vit une semaine de rêve à Delray Beach. Cette saison n’avait réussi à gagner aucun joueur placé dans le top 200 du classement mondial.