Francisco González (BBVA): Qui m’aurait donné des informations illégales sur Villarejo, dans la rue | La politique

L’ancien président de BBVA Francisco González n’a pas été identifié par le juge pendant plus de deux heures après avoir embauché l’ex-commissaire José Villarejo pour des travaux d’espionnage au point qu’il a assuré que si cette information, prétendument illégale, était tombée entre ses mains, le responsable ” le lendemain est dans la rue. “

“Si quelqu’un a cette information et me la fait parvenir, il sait que le lendemain, il est dans la rue, car c’est illégal”, a-t-il déclaré au juge Gonzalez, accusé de délits de corruption et de découverte et divulgation de secrets dans cette affaire. qui enquête sur la Cour nationale.