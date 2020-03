Friedman · U Solidarity et propose des cours de formation gratuits | Communiqués | Édition Amérique

Pour rendre le temps productif en quarantaine, mettez-le à la disposition du public

cours de formation en ligne et informations pertinentes

Mexico, 31 mars 2020. – Friedman · U, la plateforme en ligne de formation des commerciaux et des managers professionnels, soutenue par le modèle Friedman, testée et reconnue par plus de 15 ans d’expérience, accompagne les personnes en quarantaine par COVID-19 et propose des cours en ligne qui ont pour mission de se former à cela en cette ère de distance saine, dans laquelle il y a peu de flux de personnes dans les magasins ou que beaucoup sont même fermés. En outre, les utilisateurs d’Internet peuvent trouver des informations pertinentes, des conseils de prévention, des conseils pour rendre le bureau à domicile efficace, des infographies et plus encore sur la plate-forme.

Les personnes intéressées peuvent accéder aux cours et choisir celles qui les intéressent, en entrant friedmanu.com.mx où, après leur inscription, elles auront un accès gratuit au contenu.

Les cours gratuits sont:

Catégorie: Préparation

• Concepts de bon service 1

• Concepts de bon service 2

• Votre motivation personnelle

Catégorie: Construire une relation client

• Recherche: déterminer, désirs, besoins et pourquoi

• Saluer le client

• Passer la résistance des clients

• Résistance client

• Motivation du client

Catégorie: Générer de la valeur

• Pourquoi les clients devraient-ils acheter chez vous?

• Empathie contre compassion

• Ajouter des supplémentaires

• Traitement des objections, partie 1

• Quand ils vous demandent un rabais

Catégorie: Compétences personnelles

• Confiance en soi

• Motivation

• Une communication efficace

• Gestion du stress au travail

• Travail en équipe

• Communication affirmée

Pour le moment, une formation gratuite sera disponible du 31 mars au 30 avril 2020.

Pour plus d’informations ou des doutes, visitez friedmanu.com.mx

