Fuel Fandango: Lorsque vous enlevez la coquille des Anglais, de vrais sentiments sortent | La culture

“Laissons la peur revenir à son origine et la peur disparaît” Cristina “Nita” Manjón chante sur le thème d’ouverture du nouvel album de Fuel Fandango, dans lequel ils ont osé intégrer leur “shaker à cocktail” particulier, des rythmes africains et afro-cubains et retracer leur Premier album entièrement en espagnol.

“Je n’avais jamais écrit en espagnol et quand vous enlevez cette coquille d’anglais, vos sentiments sortent vraiment, vous restez exposé”, reconnaît son compagnon d’aventures musicales, la Canary Ale Acosta, lors d’une interview avec Efe dans le tablao traditionnel Villa Rosa de Madrid