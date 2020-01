Gabriel Deck, meilleur joueur latino-américain du jour 19 | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Gabriel Deck a reçu pour la quatrième fois cette saison la reconnaissance du Meilleur joueur latino-américain du jour, après avoir brillé dans le triomphe du Real Madrid sur le terrain de BAXI Manresa, à la dix-neuvième date de la Ligue Endesa.

L’attaquant madrilène a terminé le choc avec 28 crédits d’évaluation. Il a signé un double-double, avec 17 points et 11 rebonds, dans les 27 minutes où il était en piste, et a été désigné meilleur joueur latino-américain de la journée par l’ACB et l’Agence EFE.