Gabriel Paulista, joueur de Valence, a qualifié le match de son équipe contre Getafe de “merde” et a dit qu’il devait changer “d’attitude” après avoir perdu 3-0 au Colisée Alfonso Pérez.

“Nous devons être un peu plus d’hommes sur le terrain et lutter en respectant l’adversaire. Nous devons être plus énergiques dans tous les aspects du jeu. Ce fut toute une merde en général”, a-t-il déclaré dans les micros du Movistar LaLiga.