Galán bat Mayer et donne à la Colombie le premier point contre l’Argentine | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur de tennis Daniel Galán, actuellement 148 du classement ATP, a battu Leonardo Mayer (118) vendredi 6-1 et 6-4 et a donné à la Colombie le premier point de la série de qualification lors de la finale de la Coupe Davis avec laquelle il a joué. Argentine à Bogotá.

Au Palais des Sports et sur terre battue, le Colombien de 23 ans s’est imposé au bout d’une heure et huit minutes et l’a fait avec solvabilité dans le premier des cinq duels qui contesteront les sélections des deux pays pour obtenir un quota au A l’issue de la compétition, en novembre prochain à la Caja Mágica de Madrid.