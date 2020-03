Galvez et Fernandez, argent en Coupe du monde de Nicosie Mixte | Sports pratiques

Tireurs Fatima Galvez et Alberto Fernandez ils ont terminé deuxième du finale olympique à stands mixtes de la Coupe du monde de tir olympique qui se joue à Nicosie, après avoir perdu en finale face au couple français.

Il s’agit de la deuxième médaille de l’équipe espagnole, après la médaille de bronze remportée samedi dernier par Fátima Gálvez elle-même dans la compétition individuelle féminine, où la Polonaise a gagné Sandra Bernal.

Après s’être qualifié pour la finale avec un total de 145 coups sûrs, les mêmes que les Français, en séance matinale, en grande finale, où ces deux couples se sont rencontrés, les choses ont changé. Carole Cormenier et Désert d’Antonin ont été plus de succès, pour ajouter un total de 43 coups sûrs sur 50, par 37 des Espagnols.

Dès le premier tour, on a vu que l’or allait en France, puisque ni Gálvez ni Fernández n’avaient bien commencé, avec plusieurs échecs dans les deux premières séries, cinq elle et quatre lui. Alors Fernandez amélioré et dans les trois suivants, il n’a raté qu’un seul coup, par trois de Galvez, tandis que les Français étaient à un bon niveau.

Premier en qualification

En qualifications, le couple espagnol a été spectaculaire, a terminé premier, avec 145 coups sûrs entre les trois manches. En particulier, un infaillible Alberto Fernández s’est démarqué, avec plein de succès (75), tandis que Gálvez a commencé avec un plein au premier tour, puis a ajouté 23 et 22 au deuxième et au troisième, respectivement.

Dans cette qualification, le Cormenier et le Désert français ont terminé deuxièmes, également avec 145, tandis que les Turcs ont terminé troisième, avec 142, et les Polonais, quatrième, avec 140. Précisément, dans la lutte pour la médaille de bronze, le duo s’est imposé Turc, avec 41 de 50 coups sûrs, pour 40 des Polonais.

Après la compétition de l’Olympic Moat Mixed, l’Espagne est en cinquième position dans le tableau des médailles de cette épreuve de Coupe du monde, qui se terminera jeudi prochain, avec le différend de la finale des stands masculins, où Alberto Fernández devrait se battre pour les médailles.

