Gantz et Netanyahu négocient contre la montre pour former un gouvernement | Monde

Le président israélien Reuvén Rivlin a frappé la table hier soir, in extremis, quelques minutes après la fin du mandat de Beny Gantz pour former un gouvernement, lui a donné deux jours de plus pour finaliser un pacte avec Benjamin Netanyahu. Aujourd’hui, les deux ont entamé les négociations contre la montre.

En règle générale, la présidence, à la demande du candidat, accorde les deux semaines prévues par la loi pour les négociations compliquées et l’équilibre des pouvoirs entre les partis qui nécessitent la constitution d’une coalition gouvernementale. Mais Rivlin tient les factions responsables depuis un an et n’envisage pas de leur permettre d’embrouiller davantage la vie politique du pays.