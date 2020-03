García Cortina gagne par-dessus Sagan au sprint et Schachmann continue de mener | Sports

L’Espagnol Iván García Cortina (Bahreïn) a remporté mardi une victoire méritoire dans la troisième étape de Paris Nice, à 212,5 kilomètres entre Chalette-sur-Loing et La Châtre, en imposant un sprint final intense au Slovaque Peter Sagan ( Bora-Hansgrohe), une journée marquée par la pluie et le vent, après laquelle l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) reste leader.

García Cortina (Gijón, 24 ans) a affirmé sa puissance dans les cent derniers mètres de la course, accélérant en voyant l’espace laissé par le chaos d’une étape assez accidentée, et a fini par prendre les honneurs avec un temps de 5h.49.55, restant pour devant le triple champion du monde et l’Italienne Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert).