Garitano: “Nous sommes responsables de la semaine la plus importante” | Sports

Gaizka Garitano a déclaré samedi à Lezama que la garde-robe de l’Athletic était “mentalisée et responsable” pour affronter “la semaine la plus importante de la saison” avec le match de LaLiga dimanche contre Villarreal à San Mamés et, surtout, le retour de Jeudi, demi-finale de Coupe à Grenade.

“Nous avons plus que jamais besoin de l’aide de San Mamés parce que c’est notre gagne-pain. En cette année de pointe, nous avons tout bien vécu et maintenant que cela nous coûte de gagner, nous devons être plus unis dans cette importante semaine”, a déclaré le technicien de la équipe rojiblanco lors du match précédent contre l’équipe de Castellon.