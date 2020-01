L’attaquant de puissance Marc Gasol et l’attaquant de puissance Serge Ibaka et Juancho Hernangómez ont de nouveau profité de la victoire avec leurs équipes respectives des Raptors de Toronto et des Nuggets de Denver, cette fois lors des vacances de la Journée Martin Luther King.

Alors que la base Ricky Rubio et le pivot Willy Hernangómez, bien qu’ils aient eu de bonnes performances individuelles, au final leurs équipes respectives des Phoenix Suns, et des Charlotte Hornets sont tombés vaincus.