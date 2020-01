Le Colombien Fernando Gaviria et l’Argentin Maximiliano Richeze sont amis, mais ils sont considérés comme des frères. Cette saison, après deux ans dans différentes équipes, ils se sont retrouvés aux Emirats Arabes Unis, une équipe avec laquelle ils concourent à San Juan et visent les classiques européens et le Tour de France.

Gaviria et Richeze forment un tandem réussi. Ils le montrent à San Juan, où ils ajoutent onze victoires d’étape, six colombiennes et cinq argentines, ces dernières années.