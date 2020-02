Le côté gaucher José Luis Gayà est, pour un certain inconfort musculaire à la jambe droite, le neuvième tombe sur la liste des Valence convoqués à visiter ce samedi devant la Royal Society.

Sur la liste figurent les gardiens Jaume Doménech et Jasper Cillessen et les défenseurs Thierry Correia, Daniel Wass, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby, Jaume Costa et Hugo Guillamón.