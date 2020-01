Gayo Vallecano résiste en mémoire 36 ans plus tard avec un livre | Sports pratiques

36 ans après avoir baissé le rideau, un livre retrace l’histoire d’El Gayo Vallecano, la première compagnie de théâtre indépendante stable de Madrid qui tire son nom de l’équipe de football du quartier et qui entre 1978 et janvier 1984 a mené les acteurs Juan Margallo et Jesus Tailor.

La nuit du 21 juin 1978 est décédée Luis Marin, une canta andalouse résidant à Vallecas qui était membre du groupe politique ORT (Organisation révolutionnaire des travailleurs). Une voiture l’a renversé dans le Paseo de Calvo Sotelo – l’actuel Recoletos – et il s’est enfui.

Certains collègues tels que Juan Margallo et Jesús Sastre ont organisé un concert pour honorer sa mémoire. À la recherche d’un endroit pour célébrer l’événement, ils ont trouvé une chambre École Raimundo Lulio, au numéro 96 de San Diego Avenue. Ils ont discuté avec les responsables du centre et présenté un projet qui a été approuvé.

C’est alors qu’ils ont vu la possibilité de quitter les longues visites guidées des villages en van et de poursuivre “le rêve de créer une entreprise stable pour décentraliser la culture et l’emmener dans les quartiers”, avoue Juan Margallo.

L’intention était de devenir une association culturelle ouverte à tous les types de personnes et d’institutions, mais indépendamment des partis politiques et des syndicats. Ils ne recherchaient pas d’avantages, ils vivaient simplement de leur profession et les bénéfices obtenus seraient réinvestis dans l’amélioration des installations et l’ouverture de nouvelles activités.

Origine du nom

Pour trouver le nom qu’ils ont rencontré à la maison de Fermin Cabal dans le but d’en trouver un qui était associé au quartier de Vallecas. Il a donné l’exemple de Rayo Vallecano, mais apparemment sa diction n’était pas très claire et Juan, qui ne comprenait pas grand-chose au football, comprenait Gallo. Après le rire, dans une étape de plus, ils ont décidé que le mot était avec «et», que selon le SAR comme adjectif signifie «gai et coloré».

Le nom est né un an seulement après l’ascension historique de Primera de Rayo Vallecano qui, à ses débuts dans la catégorie la plus élevée du football espagnol, est devenu le soi-disant ‘Matagigants‘dans lequel ils ont joué Félins, Potele, Landaburu ou Anero et battre le Real Madrid, l’Athletic de Bilbao, Valence, l’Atlético de Madrid ou Barcelone.

“Je me souviens que nous allions agir dans un minibus que nous avions acheté à l’Armée du Salut et qui mettait ‘Du sang et du feu’. En arrivant sur les sites, ils pensaient que l’équipe de football allait arriver mais non, c’était nous, les acteurs”, se souvient Juan Margallo, qui a réussi à emmener certaines de ses assemblées au Venezuela, à Cuba et en Russie.

Travail éducatif et social

Outre l’infinité des pièces de théâtre qu’ils représentaient depuis des années, El Gayo Vallecano a également développé un grand travail pédagogique avec des cours de photographie, danse, céramique, image, journalisme, musique ou éclairage. Les cours étaient destinés aux adultes, aux enfants et aux personnes âgées, mais il y en avait aussi d’autres pour les personnes à mobilité réduite ou ayant une déficience intellectuelle.

L’une de ses assemblées les plus importantes était «La grande foire magique» destinée aux enfants jusqu’à douze ans et ils sont venus voir environ cinq mille enfants au CCC Fuenteovejuna, dont la dernière représentation était le maire de Madrid Enrique Tierno Galván. Dans ce travail, il n’y avait pas de sièges ni de scène fixe, mais les enfants ont franchi une porte et ont commencé des surprises et des aventures.

Le Gayo Vallecano a toujours eu un aspect de solidarité important tout au long de son existence. Un exemple a été l’organisation d’un festival de musique pour les personnes touchées par l’huile de colza et qui comportait des noms comme Joan Manuel Serrat et Luis Eduardo Aute et des artistes liés à l’entreprise tels que Luis Pastor et Banlieue

Les difficultés économiques et le peu de soutien des autorités municipales, qui ont décidé de miser sur la promotion de leurs propres centres culturels, ont provoqué la disparition de «El Gayo Vallecano», dans lequel des acteurs tels que Petra Martinez ou Santiago Ramos. Trente-six ans après sa dissolution, le livre «El Gayo Vallecano», écrit par Roberto Angulo, retrouve le souvenir de ce qui était autrefois un exemple de lutte sur la scène théâtrale indépendante.

